Стратегічний запас ліків: яка ситуація в Україні

В Україні не тримають великих запасів ліків, через побоювання, що склади можуть знищити російські окупанти під час масованих ракетно-дронових атак. До того ж це не дуже вигідно постачальнику. Так, тому, хто захоче створити резерв, доведеться витратити на це багато коштів.

Про це сказав в етері програми День.LIVE директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов.

Як багато ліків зберігається в Україні

За словами Едема Адаманова, усі виробники хочуть якнайшвидше продати ліки, які є, а потім робити нові поставки. Щодо державних резервів, то Національна агенція з закупівель намагається тримати тримісячний запас. Якщо ж говорити про резерви, наприклад, на роки — такої практики немає жодна країна в Європі.

"Це недоцільно, адже є термін придатності, і дуже дорого. Навіть в країнах, де немає війни, є обов’язок дистрибютора перед державою швидко поставити необхідні препарати", — розповів він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, дефіциту ліків в Україні через війну в Ірані, ймовірно, не буде. Як розповів Едем Адаманов, найперше йдеться про готові препарати, які доставляються літаками. Труднощі можуть виникнути з сировиною.

"Дуже важливо, щоб між Індією та Китаєм завжди ланцюжки працювали", — підкреслив експерт.

Він додав, що, наприклад Індія для виробництва товару, отримує сировину саме з Китаю, її доставляють водними шляхами. Водночас через події на Близькому Сході така логістика є складною.

