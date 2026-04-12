Відео

Головна Фінанси Українцям розповіли, чи є для них запаси критично важливих ліків

Українцям розповіли, чи є для них запаси критично важливих ліків

Дата публікації: 12 квітня 2026 08:00
Стратегічний запас ліків: яка ситуація в Україні
Волонтерка фасує ліки на складі й таблетки з градусником. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні не тримають великих запасів ліків, через побоювання, що склади можуть знищити російські окупанти під час масованих ракетно-дронових атак. До того ж це не дуже вигідно постачальнику. Так, тому, хто захоче створити резерв, доведеться витратити на це багато коштів. 

Про це сказав в етері програми День.LIVE директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов.

Як багато ліків зберігається в Україні

За словами Едема Адаманова, усі виробники хочуть якнайшвидше продати ліки, які є, а потім робити нові поставки. Щодо державних резервів, то Національна агенція з закупівель намагається тримати тримісячний запас. Якщо ж говорити про резерви, наприклад, на роки — такої практики немає жодна країна в Європі.

"Це недоцільно, адже є термін придатності, і дуже дорого.  Навіть в країнах, де немає війни, є обов’язок дистрибютора перед державою швидко поставити необхідні препарати", — розповів він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, дефіциту ліків в Україні через війну в Ірані, ймовірно, не буде. Як розповів Едем Адаманов, найперше йдеться про готові препарати, які доставляються літаками. Труднощі можуть виникнути з сировиною.

"Дуже важливо, щоб між Індією та Китаєм завжди ланцюжки працювали", — підкреслив експерт. 

Він додав, що, наприклад Індія для виробництва товару, отримує сировину саме з Китаю, її доставляють водними шляхами. Водночас через події на Близькому Сході така логістика є складною. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто українцям готуватися до дефіциту дизельного пального. Також Новини.LIVE писали, шо в Україні працює програма "Скринінг здоров'я 40+". Українцям, які хочуть перевіритися у лікарів, надають 2 000 гривень, щоб пройти обстеження. Відомо, як отримати гроші. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
