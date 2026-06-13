Защита данных в Приват24: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

Банковская карта в руке, мужчина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, пользующимся приложением «Приват24», напомнили о правилах защиты финансового номера телефона и личных данных. В "ПриватБанке" предупреждают: потеря контроля над SIM-картой часто становится причиной мошеннических атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Чаще всего мошенники пытаются получить доступ именно через финансовый номер — перехватить SMS-коды или перевыпустить SIM-карту. Человек может даже не заметить момент атаки. Достаточно нескольких минут, чтобы злоумышленники попытались получить доступ к счетам.

Что рекомендует банк

Чтобы посторонние лица не смогли перехватить контроль над номером, клиентам рекомендуют:

установить пароль, PIN-код или графический ключ на смартфон;

использовать только официальные приложения;

не переходить по подозрительным ссылкам;

настроить усиленный PIN-код на SIM-карте;

привязать персональные данные к номеру для защиты от перевыпуска.

Помните, что полные реквизиты карт, пароли от личного кабинета и одноразовые SMS-коды нельзя никому показывать и называть. Более того, сообщения с паролями подтверждения лучше вообще удалять из памяти телефона сразу после использования.

Читайте также:

Как действовать при подозрении на взлом

Если вы заметили подозрительную активность, обратитесь через приложение Приват24:

Нажмите "Сообщить о мошенничестве". Выберите ситуацию, которая произошла. Укажите номер телефона, с которого вам, вероятно, звонили мошенники, и нажмите кнопку "Продолжить". Укажите данные и выберите карту, по которой вы сообщили информацию мошенникам. Опишите ситуацию подробнее и нажмите "Продолжить". Следуйте рекомендациям на экране.

Также сообщить о мошенничестве можно по телефону 3700, в чате "Помощь онлайн" или в отделении банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка начисляют комиссию при переводе денег из сервиса "Конверт" на собственную карту. Хотя пополнять "Конверт" можно бесплатно, за вывод средств банк взимает 0,5% от суммы.

Также Новини.LIVE рассказывали, как купить валюту через Приват24. Для таких операций действует месячный лимит в 50 тысяч гривен. Также необходимо иметь действующую карту. Если срок ее действия истек, провести валютную операцию онлайн не удастся.