Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Могут обворовать через SIM-карту: в ПриватБанке предупредили клиентов

Могут обворовать через SIM-карту: в ПриватБанке предупредили клиентов

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 07:01
Защита данных в Приват24: украинцев предупредили о новых схемах мошенников
Банковская карта в руке, мужчина смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, пользующимся приложением «Приват24», напомнили о правилах защиты финансового номера телефона и личных данных. В "ПриватБанке" предупреждают: потеря контроля над SIM-картой часто становится причиной мошеннических атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Чаще всего мошенники пытаются получить доступ именно через финансовый номер — перехватить SMS-коды или перевыпустить SIM-карту. Человек может даже не заметить момент атаки. Достаточно нескольких минут, чтобы злоумышленники попытались получить доступ к счетам.

Что рекомендует банк

Чтобы посторонние лица не смогли перехватить контроль над номером, клиентам рекомендуют:

  • установить пароль, PIN-код или графический ключ на смартфон;
  • использовать только официальные приложения;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • настроить усиленный PIN-код на SIM-карте;
  • привязать персональные данные к номеру для защиты от перевыпуска.

Помните, что полные реквизиты карт, пароли от личного кабинета и одноразовые SMS-коды нельзя никому показывать и называть. Более того, сообщения с паролями подтверждения лучше вообще удалять из памяти телефона сразу после использования.

Читайте также:

Как действовать при подозрении на взлом

Если вы заметили подозрительную активность, обратитесь через приложение Приват24:

  1. Нажмите "Сообщить о мошенничестве".
  2. Выберите ситуацию, которая произошла.
  3. Укажите номер телефона, с которого вам, вероятно, звонили мошенники, и нажмите кнопку "Продолжить".
  4. Укажите данные и выберите карту, по которой вы сообщили информацию мошенникам.
  5. Опишите ситуацию подробнее и нажмите "Продолжить".
  6. Следуйте рекомендациям на экране.

Также сообщить о мошенничестве можно по телефону 3700, в чате "Помощь онлайн" или в отделении банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка начисляют комиссию при переводе денег из сервиса "Конверт" на собственную карту. Хотя пополнять "Конверт" можно бесплатно, за вывод средств банк взимает 0,5% от суммы.

Также Новини.LIVE рассказывали, как купить валюту через Приват24. Для таких операций действует месячный лимит в 50 тысяч гривен. Также необходимо иметь действующую карту. Если срок ее действия истек, провести валютную операцию онлайн не удастся.

 

ПриватБанк деньги мошенничество Приват24 карточка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации