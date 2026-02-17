Видео
Україна
За образование заплатит государство — кому компенсируют стоимость обучения

За образование заплатит государство — кому компенсируют стоимость обучения

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 20:10
Компенсация за обучение в высшем учебном заведении — как будут выплачивать в 2026 году
Студентка пишет в блокноте. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Дети участников боевых действий — это граждане, которым государство оказывает особую поддержку. Например, в 2026 году они могут воспользоваться льготами для получения образования. Речь идет, в частности, о получении полной компенсации стоимости обучения.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Кто может получить компенсацию на обучение

Такое право, как отмечается на странице сообщества "Юридический советчик для ВПЛ" в социальной сети Facebook, в 2026 году есть:

  • у членов семей погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;
  • у детей ветеранов/ветеранок, которые получили инвалидность вследствие войны;
  • у детей участников боевых действий;
  • у детей граждан, которым присвоили статус пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • у детей защитником, которые находятся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • у детей граждан, которые были признаны пострадавшими участниками Революции достоинства;
  • у детей граждан с инвалидностью вследствие войны, которые получили статус после участия в Революции достоинства.

Претендовать на денежную компенсацию могут молодые люди, которым на момент подачи заявления еще не исполнилось 23 лет и те, которые учатся на "контракте". Выплаты предусмотрены для получения профессионального предвысшего или высшего образования в любом украинском учебном заведении. Форма обучения должна быть:

  • очной (дневной, вечерней, заочной);
  • дистанционной;
  • экстернатной;
  • дуальной формой получения образования или путем ее сочетания.

"Компенсацию можно получить за 2024/2025 или 2025/2026 учебный год. При этом сроки обращения за помощью не установлены. Нужно только успеть подать документы до сентября 2026 года, когда проект завершается", — говорится в сообщении.

Как получить компенсацию

На сайте Министерства образования и науки Украины отмечается, что сначала стоит уточнить у администрации заведения относительно участия в проекте компенсаций. Если ответ положительный, то нужно собрать документы, с которыми можно подтвердить статус (удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы, свидетельство о рождении и УБД отца/матери или выписку из ЕГРВВ). В дальнейшем:

  • вам придет уведомление в приложении "Дія".
  • нужно будет подтвердить сертификат на получение помощи в приложении. На это есть 20 календарных дней;
  • после подтверждения государство перечислит средства на счет учебного заведения.

Что еще стоит знать

На компенсацию стоимости обучения по контракту могут ожидать и те студенты, которые уже получают государственные гранты на получение образования. Речь идет о разнице между стоимостью обучения за учебный год и размером гранта.

Ранее мы рассказывали, какие преференции могут получить военнослужащие, которых государство наградило медалью УБД. Известно, что могут получить защитники в 2026 году. Еще писали о налоговых льготах для участников боевых действий. Узнавайте, какие налоги и сборы могут не платить защитники.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
