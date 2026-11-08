Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2027 года некоторым категориям пенсионеров будут выплачивать повышенную сумму ежемесячной надбавки. Ее смогут получить те, кто содержит нетрудоспособных родственников. При таких условиях предусмотрена доплата к пенсии в размере, равном половине суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который планируют пересмотреть.

О том, что стоит знать об этих доплатах, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому могут доплачивать к пенсии за родственников

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), воспользоваться правом на такой вид надбавки могут исключительно бывшие военные. Специальная выплата после выхода на пенсию может назначаться на содержание нетрудоспособных родственников, если они не получают никакой помощи от государства.

Вопрос назначения и начисления соответствующих дополнительных выплат регулирует закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Пенсионный фонд назначает такие выплаты военнослужащим:

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Рядового состава;

Сержантского состава;

Старшинского состава;

Офицерского состава.

В то же время начисление ежемесячной надбавки к пенсиям за содержание нетрудоспособных родственников не предусмотрено для бывших военнослужащих срочной службы.

Надбавки гарантируют тем, кто получает два вида пенсий:

За выслугу лет — тем, кто уже вышел на заслуженный отдых;

По инвалидности — тем, у кого есть первая–третья группа инвалидности.

Доплата на содержание родственников может быть предоставлена при условии, что такие лица не получают других видов поддержки. Речь идет о:

Пенсионной выплате по возрасту;

Социальной выплате для тех, кто лишен права на пенсию;

Социальной помощи для лиц с инвалидностью;

Выплате лицам с инвалидностью с детства/детям с инвалидностью;

Социальной выплате на детей (для одиноких лиц).

Если заявитель будет иметь право одновременно на пенсию и различные виды социальной помощи, то ПФУ назначит одну из них на выбор.

Какой будет размер надбавки к пенсии с 2027 года

Со следующего года военным пенсионерам повысят размеры доплат на нетрудоспособных родственников.

Кабинет министров заложил в проект закона "О Государственном бюджете" новый уровень прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, повысив его с 2 595 грн до 2 878 грн. К этому показателю привязан размер доплаты.

Ее выплачивают в размере 50% от прожиточного минимума, поэтому в случае одобрения инициативы во втором чтении с 2027 года военные пенсионеры начнут получать не 1 300 грн, как сейчас, а около 1 500 грн.

Как назначаются надбавки к пенсиям военным

Для того чтобы оформить выплату в Пенсионном фонде, необходимо собрать отдельный перечень документов. Выплаты будут назначаться на основании следующих представленных документов:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

документа, подтверждающего семейные связи (в частности, свидетельства о браке);

информации, подтверждающей совместное проживание по одному адресу;

документа, подтверждающего факт отсутствия работы или предпринимательской деятельности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто в 2026 году будет получать пенсию в размере 15 000 грн. Такая сумма предусмотрена для тех, кто получал сравнительно значительную официальную заработную плату. В частности, мужчина сможет претендовать на такую выплату, если выйдет на пенсию по возрасту по общим правилам в 60 лет, имея 33 года стажа и доход в 41 500 грн.

Также Новини.LIVE писали о нормах законодательства, которые дают право гражданам выйти на пенсию раньше других. В частности, оформить пенсию досрочно могут те, кого уволил работодатель, в том числе в связи с изменениями в организации производства и труда или ликвидацией.