Алименты в Украине — можно ли взыскать невыплаченные в предыдущие годы деньги

Иногда один из родителей решает требовать алименты на ребенка не сразу после развода, а гораздо позже. Когда же дело о выплате алиментов попадает в суд, то не все знают, что можно требовать выплаты за прошлый период.

Как получить алименты за прошлый период

Выплаты могут согласовать, если суд получит доказательства того, что истец пытался получить алименты, но ответчик уклонялся от уплаты. Доказательствами могут служить:

переписка между бывшими супругами, аудио/видеозаписи, подтверждающие, что истец требовал от ответчика платить алименты;

попытки установить место жительства, место работы, настоящий размер заработка ответчика;

показания свидетелей, которые подтвердят, что истец обращался к ответчику о выплате алиментов.

"В таком случае суд может присудить алименты за прошедшее время, но не более чем за десять лет", — объяснил Симутин.

Задолженность и алименты за прошлый период

В первом случае выплаты взыскиваются при условии, что один из родителей не был обязан платить алименты, а ребенок фактически жил без надлежащего содержания.

А задолженность по алиментам возникает в случае неуплаты алиментов, назначенных решением суда, нотариальным договором или заявлением об отчислении алиментов из дохода плательщика.

Задолженность придется погашать независимо от достижения ребенком совершеннолетия. Если совершеннолетний ребенок продолжает учиться, тогда, как отмечает адвокат, алименты могут выплачиваться до достижения им 23 лет в соответствии со статьей 199 Семейного кодекса Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине вырос минимальный размер алиментов, сообщали ранее на сайте Министерства юстиции. Так, отныне суммы составляют:

1 408,5 грн в месяц — для детей в возрасте до шести лет;

1 756 грн в месяц — для детей в возрасте от шести до 18 лет.

Суммы зависят от базовой финансовой поддержки ребенка, которую закрепляет государство.

