Финансы Право на летнюю субсидию: что нужно сделать в течение 30 дней

Дата публикации 6 мая 2026 08:50
Оформление летней субсидии: кто должен подать дополнительные документы в течение 30 дней
Люди с бумагами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам с ограниченными финансовыми возможностями государство предоставляет субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на летний сезон, которые продлеваются либо автоматически, либо на основе поданных новых обращений. При этом в некоторых случаях следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с дополнительными документами в течение 30 дней.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ, передают Новини.LIVE.

Кто из субсидиантов должен обратиться в ПФУ в течение 30 дней

Как пояснили в Пенсионном фонде, субсидианты, которые получали помощь на оплату коммунальных услуг зимой, после окончания отопительного сезона 2025-2026 годов будут иметь право на нее в мае, а размер на неотапливаемый сезон рассчитают автоматически.

Согласно правилам, субсидию назначают с учетом всех зарегистрированных в жилом помещении граждан, а потому в случае изменений в составе домохозяйства за этот период, необходимо в течение 30 календарных дней уведомить Пенсионный фонд. Этот факт считается обстоятельством, влияющим на право по назначению жилищной субсидии.

Поэтому в таких случаях для оформления субсидии на лето гражданам следует подать в ПФУ новое заявление и декларацию.

Также еще для нескольких категорий не назначат жилищную субсидию автоматически. Отдельное обращение на назначение помощи необходимо подать в следующих случаях:

  • член домохозяйства арендует жилье, за которое платит коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть переселенцы (в случае изменения адреса проживания);
  • домохозяйство хочет получить субсидию на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Как подать документы в Пенсионный фонд

Обратиться в ПФУ с новыми документами можно следующими способами:

  • лично, обратившись в любой сервисный центр;
  • отправив по почте на адрес тероргана фонда;
  • онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда или приложение "ПФУ".

Также документы можно подавать через центры предоставления админуслуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад и на портале "Дія".

Жилищную субсидию рассчитают на неотапливаемый сезон с мая по 30 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, для кого оплата за распределение газа сохраняется во время войны. В Газсети назвали мифом то, что долг может со временем "исчезнуть" или "заморозиться". Зато задолженные суммы со временем могут перейти в юридическую плоскость.

Еще Новини.LIVE писали, как исправить ситуацию с неправильными начислениями за воду. Показатели счетчиков надо передавать ежемесячно после пятого числа, а если это не сделать вовремя, то поступят более высокие суммы.

коммунальные услуги субсидии помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
