Главная Финансы Субсидия или льгота на коммуналку: что выгоднее многодетным семьям

Дата публикации 5 апреля 2026 11:22
Льготы в Украине: как поддерживают многодетные семьи
Женщина с тремя детьми и деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многодетным семьям в Украине предоставляется право на госпомощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поддержка распространяется на электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление. При этом в 2026 году они могут выбирать, какой вид помощи получать: льготу или субсидию.

Об этом говорится в Законе Украины "Об охране детства", передает Новини.LIVE.

Какую поддержку могут выбрать многодетные семьи в 2026 году

Как отмечается в статье 13 Закона Украины "Об охране детства", многодетным семьям предоставляются следующие льготы:

  • 50% скидка на оплату за пользование жильем (квартплата);
  • 50% скидка на оплату за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и т.д.);
  • 50% скидка на топливо, в том числе жидкое, если в доме, в котором живет многодетная семья, нет центрального отопления.

В чем разница между льготой и субсидией

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), льгота на ЖКУ означает, что семье предоставят фиксированную скидку в 50% на коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления. А субсидия — это когда государство доплачивает разницу между тем, сколько стоят коммунальные услуги и тем, сколько семья реально может заплатить, учитывая свои доходы.

Какой формат поддержки выбрать

В ПФУ подчеркнули, что в эти виды госпомощи заложены разные механизмы, по которым семьям начисляют и выплачивают финподдержку.

Так, льгота на коммуналку фиксированная, ее получают автоматически те, кто имеет соответствующий статус. Речь идет о родителях и детях, которые являются частью многодетной семьи. Это означает, что в случае, если в домохозяйстве живут бабушки и дедушки, то государство не распространит льготу на них. Важно учесть и то, что совокупный доход семьи не может быть больше 4 660 гривен на одного человека.

А субсидию предоставляют всем людям, которые зарегистрированы по адресу многодетной семьи. То есть это адресная помощь, которая зависит от доходов семьи, состава домохозяйства и стоимости коммунальных услуг. Простыми словами, если семья тратит на коммуналку больше, чем может себе позволить по расчетам государства, разница покрывается субсидией.

Как писали Новини.LIVE, ожидается, что в 2026 году электроэнергия подорожает на 20%. При этом до 2028 года украинцы будут платить за 1 кВт электроэнергии 7,5 гривен. Более того, подорожать может и газ. Еще Новини.LIVE рассказывали, что более 3 миллионов украинцев потеряли жилье или же оно получило серьезные повреждения. Это заставило многих людей выехать в другие области или даже за границу. Тем временем парламент поддержал закон для урегулирования вопроса о начислениях за коммунальные услуги и фиксации убытков, если жилье разрушено или повреждено.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Реклама

