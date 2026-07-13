Заплатить через терминал станет сложнее: какие изменения готовятся после введения штрафов НБУ

Деньги в кошельке, терминал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы привыкли пользоваться терминалами самообслуживания практически везде — в магазинах, у остановок, в торговых центрах. С их помощью пополняют карты, оплачивают коммунальные услуги, переводят деньги. Но в ближайшее время правила пользования такими терминалами могут измениться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

В чём причина

Недавно НБУ наложил рекордные штрафы на крупнейших операторов рынка — EasyPay и City24. Каждая компания получила штраф в размере 135 миллионов гривен из-за претензий к организации финансового мониторинга.

Теперь участники рынка обсуждают новые правила работы, среди которых — дополнительная проверка клиентов, видеофиксация операций и возможные ограничения для некоторых платежей.

Почему НБУ оштрафовал EasyPay и City24

По данным регулятора, в ходе проверок были выявлены операции, которые выглядели подозрительно.

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Речь шла, в частности, о ситуациях, когда:

один клиент проводил много операций в разных городах за очень короткое время;

скорость зачисления средств не соответствовала реальному времени, необходимому для проведения платежа;

видеозаписи с терминалов не подтверждали заявленное количество операций;

отдельные компании, получавшие крупные суммы переводов, не отражали эти средства в своей отчетности.

В НБУ считают, что такие случаи свидетельствуют об использовании терминалов в схемах с денежными средствами неизвестного происхождения.

Сами EasyPay и City24 с решением регулятора не согласились и оспаривают штрафы в суде. Компании заявляют, что работали в соответствии с действующими правилами.

Какие изменения могут быть введены

После проверок на рынке начали обсуждать ужесточение контроля за операциями через терминалы.

Среди возможных нововведений:

видеоподтверждение личности клиента во время операций;

установка камер во всех точках с терминалами;

увеличение интервала между проведением отдельных операций;

установление единых лимитов для всех операторов.

Участники рынка совместно с Ассоциацией банков Украины планируют подготовить общие правила работы.

При этом не все компании считают такие изменения эффективными. Некоторые представители рынка говорят, что дополнительные проверки могут создать неудобства для обычных пользователей, но не решат проблему крупных финансовых схем.

Придется ли украинцам показываться на камеру

Если предложенные изменения будут приняты, при проведении некоторых операций через терминалы может появиться дополнительная идентификация. Например, клиенту могут предложить подтвердить свою личность с помощью видеосвязи или пройти дополнительную проверку.

Впрочем, пока это лишь предложения. Окончательных правил ещё нет.

Что происходит с рынком терминалов

Рынок терминалов самообслуживания в последнее время меняется. EasyPay и City24 остаются крупнейшими игроками, но количество их терминалов сокращается. Зато активно развивает собственную сеть monobank.

Одной из причин изменений стало появление конкуренции за клиентов. В частности, с 1 июля EasyPay начал взимать комиссию за пополнение карт monobank в своих терминалах. Раньше такие пополнения были бесплатными, а теперь клиентам приходится платить комиссию в размере 5%.

В monobank пояснили, что это решение связано с условиями работы EasyPay, а сами компании не комментируют детали сотрудничества.

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