Важные изменения для клиентов monobank: с июля за пополнение карты начнут взимать комиссию

Карта monobank в руке, терминал EasyPay. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

С 1 июля 2026 года за пополнение карт monobank наличными через терминалы EasyPay может вновь взиматься комиссия. До этого момента пользователи могли пополнять счета без дополнительных расходов почти три года.

Клиенты банка уже начали получать в мобильном приложении уведомления, которыми делятся в Threads, передает Новини.LIVE.

Известно, что стандартная комиссия за пополнение через терминалы EasyPay составляет один процент от внесенной суммы плюс фиксированные 5 гривен. Но для владельцев карт monobank окончательная сумма пока неизвестна.

В службе поддержки банка ответили, что тарифную политику определяет именно сеть EasyPay.

Между тем украинцы заметили, что в мобильном приложении monobank терминалы EasyPay уже не отображаются. Зато в списке доступных для пополнения наличными остались City24, monobox и терминалы А-Банка.

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Официальных заявлений от monobank или представителей EasyPay об изменении условий пока не поступало.

Напомним, что сети платежных терминалов EasyPay и City24 оказались в центре проверок из-за возможных нарушений финансового мониторинга. По данным расследований, через такие системы ежемесячно проходит около 1 миллиарда долларов наличными, часть из которых может иметь сомнительное происхождение.

В ходе проверок НБУ обратил внимание на многочисленные нарушения, в результате которых операторы получили значительные штрафы, а правила оплаты через терминалы планируется ужесточить.

Ранее Новини.LIVE писали о новой мошеннической схеме с трудоустройством в monobank. Злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают установить приложение. После этого получают доступ к смартфону пользователя. В банке предупредили, что это может поставить под угрозу данные в других сервисах.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых лимитах на снятие наличных. С 1 июня в ПриватБанке суточный лимит снизили до 20 тысяч гривен. Другие банки также предупредили об уменьшении доступных сумм и дополнительных проверках операций.