НБУ взялся за платежные терминалы: EasyPay и City24 получили рекордные штрафы

Деньги в руках, терминал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Известных операторов платежных терминалов самообслуживания EasyPay и City24 подозревают в возможном отмывании средств. Через систему ежемесячно проходит около 1 миллиарда долларов наличными, и часть из них могут прятать от финмониторинга.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы "Экономической правды".

Что стало поводом для проверок

После ужесточения ограничений на карточные переводы Нацбанк взялся за платежные терминалы, которыми массово пользуются в небольших магазинах, киосках и общественных местах.

НБУ удивил резкий спрос на такие сервисы во времена, когда большинство платежей уже давно осуществляются онлайн. Единственное объяснение популярности терминалов — осуществление операций с наличными неизвестного происхождения.

Какие нарушения обнаружили

Во время проверок всплыли на поверхность многочисленные злоупотребления правилами финансового мониторинга. В частности:

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компании плохо проверяли документы клиентов;

через лимит в 5 тысяч гривен анонимно проводили крупные суммы;

осуществляли операции со средствами неизвестного происхождения.

Особое внимание привлекли "аномалии" в отдельных терминалах. Например, скоростное внесение наличных, которое физически невозможно в реальности, или использование одного и того же номера телефона при пополнении в разных городах за короткое время.

Были также обнаружены расхождения между количеством проведенных платежей и записями камер наблюдения.

Также компании, которым поступали значительные суммы через терминалы, не показывали их в отчетности.

По данным регулятора, около 95% операций — это пополнение карт, в том числе физических лиц. Какой процент из них могли использовать для легализации наличных сомнительного происхождения — пока не раскрывается.

Владельцы сетей уже получили рекордные штрафы в размере 270 млн грн. Впрочем, это только первый шаг. Вскоре требования к работе рынка платежных терминалов значительно ужесточат.

Ранее Новини.LIVE объясняли, какие финансовые операции могут привлечь внимание финмониторинга. В первую очередь речь идет о покупке дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого ценного имущества за наличные. Проверки могут возникнуть, если расходы человека не соответствуют его официальным доходам или происхождение средств невозможно подтвердить документами.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры чаще всего подделывают и как уберечься от мошенников. По данным НБУ, среди фальшивых гривен больше всего изымают банкноты номиналом 500 и 200 гривен, преимущественно старого образца. В то же время среди иностранной валюты чаще всего подделывают 100-долларовые купюры и банкноты евро крупных номиналов. Чтобы не потерять деньги, эксперты советуют покупать валюту только в банках или лицензированных обменниках.