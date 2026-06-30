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Главная Финансы Нацбанк закрыл ещё один ломбард: где больше не будут выдавать кредиты

Нацбанк закрыл ещё один ломбард: где больше не будут выдавать кредиты

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 17:34
В Украине прекратил работу еще один ломбард: что известно о решении НБУ
Вещи в ломбарде, вывеска НБУ. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины приостановил деятельность ломбарда "Платинум Скарб", отозвав его лицензию. Теперь это учреждение не сможет выдавать украинцам кредиты под залог имущества или драгоценных металлов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Новини.LIVE.

В Нацбанке пояснили, что такое решение было принято после того, как компания проигнорировала требования регулятора и не устранила выявленные нарушения.

Еще 20 апреля 2026 года НБУ обязал общество "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук и Компания" устранить недостатки, выявленные в ходе проверки. На это компании дали время до 12 мая.

Однако ломбард не только не устранил нарушения, но и не предоставил никаких объяснений или документов, которые запрашивал Национальный банк.

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Результатом стало решение об отзыве лицензии и полном прекращении легальной деятельности на украинском рынке. Оно вступит в силу после доведения до сведения ломбарда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство может в будущем продать ПриватБанк и Ощадбанк. В НБУ говорят, что такой вариант рассматривают, ведь интерес со стороны потенциальных инвесторов уже есть. В то же время спешить не будут — сначала нужно определиться с ролью госбанков в будущем.

Также Новини.LIVE писали, что украинская банковская система во время войны проходит испытания, с которыми раньше почти никто не сталкивался. Несмотря на обстрелы и отключения света, банки продолжили работать благодаря резервным системам и подготовке. Теперь опыт Украины даже изучают другие страны.

НБУ кредиты ломбарды
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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