Пенсии в Украине: какая справка гарантирует надбавку в 10% и как оформить

Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует целый спектр различных надбавок, которые могут существенно увеличить общую сумму пенсии. Некоторые назначают автоматически, а некоторые требуют личного обращения. В частности, известно, кто может оформить дополнительные 10% к пенсионной выплате в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может рассчитывать на надбавку к пенсии в 10%

В списке возможных надбавок к пенсии есть та, которую предоставляют гражданам со статусом почетного донора Украины. Соответствующий вопрос регулирует статья 21 закона № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Статус могут предоставить только тем донорам, которые на бесплатной основе сдали:

кровь в суммарном объеме, равном 40 максимальным дозам;

плазму общим объемом, равным 60 максимальным дозам;

40 максимально допустимых доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Такие граждане получают удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины" в порядке, утвержденном правительством. При этом правом на надбавку к пенсии наделены также украинцы, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

Читайте также:

Статус "Почетный донор Украины" дает право на надбавку к пенсионной выплате в размере 10% от прожиточного минимума (минимальной пенсии). В 2026 году соответствующий показатель повысился до 2 595 грн, а потому размер ежемесячной доплаты сейчас составляет 259 грн.

Кто может стать донором крови и как оформить надбавку к пенсии

Согласно нормам законодательства, донором крови может стать любой гражданин:

В случае предоставления письменного согласия на донорство; По достижении 18-летнего возраста и является дееспособным; При наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; После прохождения медобследования и отсутствия противопоказаний для сдачи крови.

Согласно правилам, в день сдачи крови такому человеку должны обеспечить освобождение от работы, учебы, военной службы на основе медицинской справки. Также донор может претендовать:

на получение выходного сразу после донации или возможность добавить такой день к объему основного отпуска;

сохранение средней зарплаты за период, связанный с донорством.

Кроме того, граждане, которые в течение года бесплатно сдали две дозы крови или четыре дозы плазмы, могут рассчитывать на оплату больничного на уровне 100% средней зарплаты.

Для того, чтобы оформить дополнительные выплаты к пенсии, граждане со статусом донора должны предоставить ПФУ следующие документы:

заявление о назначении надбавки к пенсии;

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документы о награде "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие в Украине предусмотрены правила в оформлении пенсии со страховым стажем 25 лет. Точную сумму выплаты озвучат в Пенсионном фонде, однако при желании граждане могут посчитать его самостоятельно. При определенных условиях украинцы смогут рассчитывать на пенсионную выплату в 4 108 грн.

Еще Новини.LIVE писали, кто из граждан сможет получить надбавку за нетрудоспособных в 2026 году. По информации Пенсионного фонда, рассчитывать на дополнительные выплаты могут некоторые неработающие военнослужащие. Размер надбавки сейчас составляет 1 297 грн. Право на доплату может наступить только при определенных условиях.