Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионная надбавка в 10%: кому из украинцев могут начислить

Пенсионная надбавка в 10%: кому из украинцев могут начислить

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 06:10
Пенсии в Украине: какая справка гарантирует надбавку в 10% и как оформить
Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует целый спектр различных надбавок, которые могут существенно увеличить общую сумму пенсии. Некоторые назначают автоматически, а некоторые требуют личного обращения. В частности, известно, кто может оформить дополнительные 10% к пенсионной выплате в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может рассчитывать на надбавку к пенсии в 10%

В списке возможных надбавок к пенсии есть та, которую предоставляют гражданам со статусом почетного донора Украины. Соответствующий вопрос регулирует статья 21 закона № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Статус могут предоставить только тем донорам, которые на бесплатной основе сдали:

  • кровь в суммарном объеме, равном 40 максимальным дозам;
  • плазму общим объемом, равным 60 максимальным дозам;
  • 40 максимально допустимых доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Такие граждане получают удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины" в порядке, утвержденном правительством. При этом правом на надбавку к пенсии наделены также украинцы, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

Читайте также:

Статус "Почетный донор Украины" дает право на надбавку к пенсионной выплате в размере 10% от прожиточного минимума (минимальной пенсии). В 2026 году соответствующий показатель повысился до 2 595 грн, а потому размер ежемесячной доплаты сейчас составляет 259 грн.

Кто может стать донором крови и как оформить надбавку к пенсии

Согласно нормам законодательства, донором крови может стать любой гражданин:

  1. В случае предоставления письменного согласия на донорство;
  2. По достижении 18-летнего возраста и является дееспособным;
  3. При наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
  4. После прохождения медобследования и отсутствия противопоказаний для сдачи крови.

Согласно правилам, в день сдачи крови такому человеку должны обеспечить освобождение от работы, учебы, военной службы на основе медицинской справки. Также донор может претендовать:

  • на получение выходного сразу после донации или возможность добавить такой день к объему основного отпуска;
  • сохранение средней зарплаты за период, связанный с донорством.

Кроме того, граждане, которые в течение года бесплатно сдали две дозы крови или четыре дозы плазмы, могут рассчитывать на оплату больничного на уровне 100% средней зарплаты.

Для того, чтобы оформить дополнительные выплаты к пенсии, граждане со статусом донора должны предоставить ПФУ следующие документы:

  • заявление о назначении надбавки к пенсии;
  • паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документы о награде "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие в Украине предусмотрены правила в оформлении пенсии со страховым стажем 25 лет. Точную сумму выплаты озвучат в Пенсионном фонде, однако при желании граждане могут посчитать его самостоятельно. При определенных условиях украинцы смогут рассчитывать на пенсионную выплату в 4 108 грн.

Еще Новини.LIVE писали, кто из граждан сможет получить надбавку за нетрудоспособных в 2026 году. По информации Пенсионного фонда, рассчитывать на дополнительные выплаты могут некоторые неработающие военнослужащие. Размер надбавки сейчас составляет 1 297 грн. Право на доплату может наступить только при определенных условиях.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации