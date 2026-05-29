Выплаты людям с инвалидностью І-ІІІ групп: кто и как может оформить 1 800 грн

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году люди с инвалидностью и другие уязвимые категории граждан могут присоединиться к программе помощи на территориях, пострадавших от войны. В ее рамках граждане могут оформить выплату в размере 1 800 грн на полгода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и где может получить помощь в 1 800 грн

Как отмечается, речь идет о воплощении проекта "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта" в Сумской области. Он стал возможным благодаря сотрудничеству благотворительного фонда "Гудвилл" в рамках деятельности Консорциума TERA и Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

Сейчас проект работает в Ворожбянской громаде области. Помощь смогут получить жители этой громады, которые там зарегистрированы или фактически проживают.

Также важно принадлежать к одной или нескольким категориям уязвимости. В частности, на выплаты могут претендовать граждане с инвалидностью (I-III групп), лица с хроническими заболеваниями и пожилые люди, которым более 60 лет.

Читайте также:

Кроме того, к уязвимым категориям могут принадлежать:

Многодетные семьи; Одинокие граждане; Одинокие матери/отцы; Граждане, которые потеряли доход в результате войны; Внутренние переселенцы; Другие уязвимые группы населения.

Правила проекта предусматривают предоставление разовой денежной выплаты в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства, рассчитанной на шесть месяцев (по 1 800 грн).

Как подать заявку на начисление выплат

Граждане, которые соответствуют условиям и хотят присоединиться к программе помощи на территориях, пострадавших от войны, должны подать специальную заявку.

Для этого следует обратиться:

к представителям громады (староста, делопроизводитель или другие уполномоченные лица);

в органы местного самоуправления;

позвонив по номеру телефона: +380 63 874 94 82;

заполнив онлайн-форму.

Заявки будут принимать до 7 июня 2026 года включительно. В то же время, граждан предупредили, что сам факт заполнения заявки еще не гарантирует получения права на начисление денежной помощи.

"Поданная заявка не гарантирует получения помощи. Окончательное решение принимается после проверки соответствия критериям проекта и проверки на недопущение дублирования с аналогичной помощью", — говорится в сообщении.

Детали можно уточнить по номеру горячей линии БО "Гудвил": +380 77 309 11 11.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто и где может получить денежную помощь до 3 100 долларов. Подать заявки можно в Харьковской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях. Приоритетное право на получение грантов предоставят тем, кто имеет статус внутреннего переселенца или ветерана, многодетным семьям.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Чернигове внутренне перемещенные лица, которым недавно пришлось покинуть дома, могут получить помощь от правительства Соединенных Штатов. Реализует программу поддержки фонд Каритас. По правилам программы, сумма помощи будет равна 12 300 грн.