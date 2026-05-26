Больничные до 172 900 грн: кто имеет право на повышенную помощь

Дата публикации 26 мая 2026 14:30
Больничные в Украине: кто имеет право на максимальную сумму помощи в 172 900 грн
Врач делает записи, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине размер выплаты помощи по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа каждого из работников от 50% до 100%. В то же время, для некоторых категорий предусмотрены особые правила, предусматривающие максимальную сумму выплаты до 172 940 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон № 1105-XIV.

Какие суммы больничных предоставляют украинцам в 2026 году

Согласно ст. 17 закона "Об общеобязательном государственном соцстраховании", выплаты по временной нетрудоспособности прямо привязаны к страховому стажу гражданин.

Предусмотрены следующие доли от среднего дохода работника:

  • стаж до трех лет — в размере 50%;
  • стаж от трех до пяти лет — в размере 60%;
  • стаж от пяти до восьми лет — в размере 70%;
  • стаж свыше восьми лет — в размере 100%.

Кроме того, 100% помощи предусмотрено для нескольких категорий граждан в зависимости от обстоятельств. В списке:

  1. Пострадавшие лица 1 — 3 категорий из-за аварии на Чернобыльской АЭС;
  2. Родители/лица, которые ухаживают за больными детьми до 14 лет, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС;
  3. Ветераны войны, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства;
  4. Члены семей погибших/умерших ветеранов войны и погибших защитников/защитниц Украины;
  5. Жертвы нацистских преследований;
  6. Доноры, имеющие право на льготы;
  7. Лица, реабилитированные согласно закону № 962-XII.

Также помощь по беременности и родам (декретные) может предоставляться в сумме 100% от средней зарплаты независимо от стажа.

Для застрахованных лиц, которые не получили шести месяцев стажа в течение 12 месяцев до страхового случая, действуют определенные ограничения:

Для больничных:

  • дневная выплата (с учетом процента за страховой стаж) выплачивается не более чем из расчета минимальной заработной платы.

Для помощи по беременности и родам:

  • выплачивают не более, чем из двойного размера минимальной заработной платы.

Кто имеет право на повышенную сумму помощи

В то же время, особый подход в предоставлении больничных предусмотрен для работников и гиг-специалистов резидентов "Дія Сити" (ІТ-компании, зарегистрированные в Украине, имеющие специальный статус по соответствию критериям доходов и числу работников).

Для таких граждан предусматривается предоставление помощи в размере 100% фактической зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, независимо от стажа.

Размер больничных, в том числе и на уход за больными родными, не может быть выше максимальной величины базы начисления Единого социального взноса (ЕСВ). В 2026 году речь идет о сумме в 172 940 грн за месяц (минимальная зарплата в 8 647 грн умноженная на 20).

Согласно последним статистическим данным, самые высокие зарплаты в Украине фиксируют именно в сфере IT. Представителям этой отрасли в среднем выплачивают по 85 673 грн, а в Киеве — 100 703 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в апреле 2026 года произошли изменения в вопросе оформления листков нетрудоспособности. В частности, были уточнены правила выдачи больничного и усилен контроль со стороны ПФУ. Ожидается, что новации принесут улучшения как для врачей, так и работодателей и работников.

Еще Новини.LIVE писали, по каким причинам больничные могут выплачиваться в 100% от заработной платы. Украинское законодательство определяет три основания для начисления выплаты в полном объеме от дохода: при несчастном случае на производстве, из-за профессиональной болезни, в связи с беременностью и родами.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
