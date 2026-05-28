Владельцам разрушенного жилья выплачивают по 10 000 грн ежемесячно: где можно получить

В Запорожье владельцам квартир и домов, разрушенных из-за обстрелов, выплачивают 10 000 грн ежемесячно. Соответствующую программу оказания помощи город принял одним из первых в Украине.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, которая сейчас исполняет обязанности городского головы, в эфире День.LIVE.

Кто и при каких условиях может получить выплаты

"10 тысяч гривен ежемесячно получают владельцы квартиры или домов, которые признаны непригодными для проживания, и эта выплата является системной. Буквально вчера на сессии городского совета мы дополнительно выделили средства для финансирования этой программы", — пояснила чиновница.

Харченко добавила, что Запорожье было одним из первых украинских городов, где ввели такую программу. Выплаты продолжаются до того момента, пока владельцы разрушенных квартир или приобретут новое жилье в соответствии с программой от государства, или если будет отстроен их объект.

Сколько жилья разрушено в Запорожье

Чиновница напомнила о последствиях вражеской атаки во вторник, 26 мая, когда были повреждены многоквартирные дома, объекты инфраструктуры и горели автомобили. К счастью, обошлось без жертв.

"Город стоит, работает, 700 тысяч человек не могут в один момент куда-то уехать. Это наш город, и мы будем здесь, потому что другого такого Запорожья нет ни в одном уголке этого мира", — отметила Харченко.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в Запорожье существенно повреждено более 40 многоквартирных домов. Из них 11 уже полностью восстановлено и введено в эксплуатацию, еще два объекта находятся на завершающей стадии работ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что жители Запорожской области могут получить денежную помощь. Проект реализует "БО БФ "Каритас Запорожье". В рамках программы выплачивают по 10 800 грн. Помощь доступна для местного населения и переселенцев при условии соблюдения определенных критериев.

Также Новини.LIVE писали, что в девяти регионах Украины гражданам выплачивают по 12 300 грн. Речь идет о программе от Красного Креста. Выплаты доступны людям с I-III группы инвалидности, семьям с детьми и тем, кто проживает возле линии фронта.