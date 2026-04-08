Максимальные пенсии: в Раде предлагают частично отменить потолок на выплаты

В Украине могут отменить ограничения в виде понижающих коэффициентов на максимальные пенсии. Речь идет о выборочном подходе, который коснется выплат военнослужащих срочной службы и лиц сферы безопасности и обороны.

Соответствующий законопроект передали для рассмотрения профильным комитетом Верховной Рады, пишут Новини.LIVE.

Подробнее об отмене "потолка" на максимальные пенсии

Речь идет о проекте закона №15090-1, предусматривающем введение запрета на действие понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы. Нормы документа предлагают отменить ограничения и распространять соответствующие правила на все перерасчеты независимо от срока увольнения.

Законопроект внесет изменения в закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Соответствующая норма будет распространяться на:

Военных, у которых есть выслуга лет или имеют группу инвалидности при исполнении служебных обязанностей; Пенсионеров сферы безопасности и обороны, членов их семей.

Авторы инициативы отмечают, что судебная практика в течение десяти лет признает такие действия со стороны государства противоправными: 750 тысяч судебных решений признали действия правительства и ПФУ незаконными.

Основной целью законопроекта является прекращение практики совершения действий по ограничению пенсий не только военнослужащим срочной службы, но и пенсионерам сектора безопасности и обороны.

Какие действуют нормы для пенсий по спецзаконам в 2026 году

В этом году правительство продлило действие ограничения на пенсии, предназначенные для украинцев по специальным законам. Речь идет о лимите на максимальную пенсию, что составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. В 2026 году показатель вырос до 2 595 грн, поэтому максимальный размер пенсии ограничен суммой в 25 950 грн.

Для пенсий сверх вышеуказанного размера установлены дифференцированные коэффициенты, определяемые правительством.

Применение ограничительных коэффициентов происходит к суммам превышения. В частности, в случае превышения десяти размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных, действует понижающий коэффициент в 0,5.

Ранее Новини.LIVE писали, что по данным ПФУ, в Украине автоматически проиндексировали пенсии для 9,5 млн человек пенсионного возраста. Максимально украинцы получили 2 595 грн, а в среднем прибавка составила 649 грн. Благодаря этому средний размер пенсии повысился до 7 137 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что граждане могут самостоятельно обратиться в ПФУ за индивидуальным перерасчетом выплат. Украинцы могут воспользоваться сервисом на портале госуслуг "Дія", в частности в случае возникновения желания перейти с одного вида выплат на другой.