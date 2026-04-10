Минимальные пенсии в Украине 2026: кому можно оформить выплату в 10 000 грн

В Украине родным погибших и пропавших без вести военнослужащих государство гарантирует право на получение пенсии по соответствующему основанию. Есть два варианта таких ежемесячных выплат, минимальные размеры которых существенно пересмотрели.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства по делам ветеранов.

Кто из родных военных имеет право на 10 000 пенсии в 2026 году

Весной государство повысило минимальные гарантии для семей погибших и пропавших без вести военных во время защиты Украины от российской агрессии.

В частности, минимальный размер пенсии вырос до 10 020 грн для семей, где выплаты получают двое или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а также двое и более детей погибшего военного. Сумма выросла на 3 920 грн.

Также минимальная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи (родители, жена/муж погибших, а также для одного ребенка, который получает госпомощь вместо пенсии) теперь составляет 12 810 грн на человека. Выплата повысилась на 5 100 грн.

Вопрос минимальных гарантий для членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину, регулирует правительственное постановление № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

Соответствующие выплаты ежегодно будут индексироваться, а сам перерасчет произойдет автоматически. Гражданам не нужно подавать никаких заявлений или идти лично в учреждения.

Куда обращаться для оформления пенсии

Граждане могут подать заявление через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где военный проходил службу, если ему не была назначена пенсия.

В случае предоставления военному пенсии, то необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по адресу проживания или пребывания.

К заявлению нужно приложить пакет документов (копии):

паспорт гражданина/данные о месте регистрации (проживания);

идентификационный код;

свидетельство о смерти;

документы с удостоверением родственных отношений (свидетельство о рождении/браке);

документ о нетрудоспособности;

справка об установлении группы инвалидности (если есть);

заключение о наступлении инвалидности до совершеннолетия (для пенсии ребенку, которому более 18 лет);

справка учебного заведения об обучении членов семьи на дневной форме;

документы относительно страхового стажа не менее 20 лет (для пенсии матери, жене, в возрасте от 50 до 55 лет);

документы, что пасынок (падчерица) не получали алименты от родителей;

реквизиты банковского счета.

Пенсия назначается, если защитник погиб или умер:

в период несения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

позже трех месяцев — из-за ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы.

