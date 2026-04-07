Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Перерасчет пенсий: в ПФУ раскрыли, кому доплатили 1 400 грн

Перерасчет пенсий: в ПФУ раскрыли, кому доплатили 1 400 грн

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 06:10
Пенсии в Украине: в ПФУ раскрыли, как выросли выплаты разных групп украинцев
Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

С апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обеспечит выплату проиндексированных пенсий, что учтет показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине. В частности, госслужащим, ученым, работникам местного самоуправления суммы повысили в среднем почти на 1 400 грн.

Пенсионный фонд обнародовал данные результата индексации, передают Новини.LIVE.

Перерасчет пенсий неработающим украинцам

По информации ПФУ, в начале весны автоматически были проиндексированы пенсии для 9,5 млн неработающих лиц пенсионного возраста. Минимальный размер повышения составил 100 грн, а максимальный — 2 595 грн. В среднем прибавка была равна 649 грн, а потому средний размер пенсии в Украине вырос до 7 137 грн.

Суммы пенсий. Источник: ПФУ

Как объясняют в ПФУ, наибольшая численность граждан, получивших проиндексированные пенсионные выплаты, среди тех, кому они были назначены до 2021 года. Речь идет о 7,2 млн граждан. Средняя сумма повышения для них составила 631 грн.

Повышение пенсий в предыдущие годы. Источник: ПФУ

Меньше всего доплатили тем лицам, которым пенсии назначили в прошлом году. Для такой категории граждан размер индексации в среднем составил 290 грн.

Читайте также:
Средние суммы пенсий. Источник: ПФУ

Что касается военных пенсионеров, то для более 579 тыс. человек средняя сумма повышения составила 573 грн, для 89,8 тыс. чернобыльцев — 1 576 грн, для 23,6 тыс. госслужащих, ученых, работников местного самоуправления — 1 371 грн.

Размеры повышения пенсий. Источник: ПФУ

Пересмотр выплат работающим пенсионерам с 1 апреля

Также ПФУ пересмотрит суммы выплат для работающих пенсионеров, что будет основываться на новом объеме стажа и, в некоторых случаях, на заработке за предыдущие два года.

Суммы пересчитают в двух случаях:

  1. Если после последнего пересмотра/назначения пенсии гражданин продолжил работать и дополнительно получил минимум 24 месяца страхового стажа;
  2. Если с момента последнего пересмотра пенсии прошло два года, и за это время была приобретена хотя бы часть стажа.

Из-за особенностей представления отчетности работающие пенсионеры получат повышенные суммы выплат сразу за два месяца в июне. Перерасчет будет осуществлен без дополнительных обращений.

Ранее Новини.LIVE писали, чем отличаются группы инвалидности и как это влияет на сумму выплат граждан в 2026 году. В целом размер пенсии определяется на основе имеющегося страхового стажа, дохода, индексации, а также минимальная гарантия зависит от того — работает человек или нет.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как в 2026 году рассчитывают пенсию госслужащего и от чего зависит сумма. Размер выплаты определяется по специальной формуле, равной 60% от размера среднемесячного дохода, именно последний показатель является основой для определения пенсии.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации