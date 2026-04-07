Пенсии в Украине: в ПФУ раскрыли, как выросли выплаты разных групп украинцев

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

С апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обеспечит выплату проиндексированных пенсий, что учтет показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине. В частности, госслужащим, ученым, работникам местного самоуправления суммы повысили в среднем почти на 1 400 грн.

Пенсионный фонд обнародовал данные результата индексации, передают Новини.LIVE.

Перерасчет пенсий неработающим украинцам

По информации ПФУ, в начале весны автоматически были проиндексированы пенсии для 9,5 млн неработающих лиц пенсионного возраста. Минимальный размер повышения составил 100 грн, а максимальный — 2 595 грн. В среднем прибавка была равна 649 грн, а потому средний размер пенсии в Украине вырос до 7 137 грн.

Суммы пенсий. Источник: ПФУ

Как объясняют в ПФУ, наибольшая численность граждан, получивших проиндексированные пенсионные выплаты, среди тех, кому они были назначены до 2021 года. Речь идет о 7,2 млн граждан. Средняя сумма повышения для них составила 631 грн.

Повышение пенсий в предыдущие годы. Источник: ПФУ

Меньше всего доплатили тем лицам, которым пенсии назначили в прошлом году. Для такой категории граждан размер индексации в среднем составил 290 грн.

Средние суммы пенсий. Источник: ПФУ

Что касается военных пенсионеров, то для более 579 тыс. человек средняя сумма повышения составила 573 грн, для 89,8 тыс. чернобыльцев — 1 576 грн, для 23,6 тыс. госслужащих, ученых, работников местного самоуправления — 1 371 грн.

Размеры повышения пенсий. Источник: ПФУ

Пересмотр выплат работающим пенсионерам с 1 апреля

Также ПФУ пересмотрит суммы выплат для работающих пенсионеров, что будет основываться на новом объеме стажа и, в некоторых случаях, на заработке за предыдущие два года.

Суммы пересчитают в двух случаях:

Если после последнего пересмотра/назначения пенсии гражданин продолжил работать и дополнительно получил минимум 24 месяца страхового стажа; Если с момента последнего пересмотра пенсии прошло два года, и за это время была приобретена хотя бы часть стажа.

Из-за особенностей представления отчетности работающие пенсионеры получат повышенные суммы выплат сразу за два месяца в июне. Перерасчет будет осуществлен без дополнительных обращений.

