Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Доплата до 15% к зарплате в сфере культуры: произошли изменения

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 14:30
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году условия оплаты труда работников культуры частично претерпели изменения. Министерство культуры и информационной политики издало приказ о введении надбавки в размере до 15% должностного оклада.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на приказ Минкульта № 103.

Кто из работников культуры получит более высокую зарплату

Речь идет о документе "О внесении изменений в приказ № 745 Министерства культуры и туризма Украины от 18 октября 2005 года", призванном урегулировать условия оплаты труда в сфере культуры на основе Единой тарифной сетки. Изменения согласовали оплату труда с новыми образовательными степенями и уточнили нормы определения групп во время военного положения.

Законодательные изменения, вступившие в силу в марте текущего года, предусматривают установление доплаты за образовательно-творческую степень доктора искусства, введенного законом "О высшем образовании", в размере до 15% от суммы должностного оклада.

Ранее такое требование было предусмотрено постановлением № 1043 "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно уточнения положений относительно степеней доктора философии, доктора искусства", а теперь аналогичные нормы закрепили в приказе № 745.

Условия начисления доплаты к окладу

Согласно правилам, доплата за научную или образовательно-творческую степень может быть установлена:

  • при наличии у работника нескольких степеней (в частности доктора философии/доктора искусства) — возможна только одна доплата по выбору работника;
  • при условии наличия двух научных степеней или сочетания научных и образовательно-творческой степени — право есть на доплату по одной (более высокой) степени;
  • доплату устанавливают на основе полного соответствия степени профилю деятельности работника;
  • уровень соответствия должен определять руководитель учреждения;
  • документы о степени должны соответствовать законодательным нормам.

В частности, приказ № 103 уточнил механизм определения групп оплаты труда. Во время военного положения и в течение еще одного года после завершения не учитываются показатели посещения в определении групп оплаты труда для:

  • руководителей библиотек/централизованных библиотечных систем;
  • руководителей клубных заведений/парков культуры и отдыха/центров культуры и досуга/зоопарков;
  • других работников аналогичных заведений.

Ранее сообщалось, что в парламенте инициировали внесение изменений в выплате зарплаты для работников госслужбы. Речь идет о регистрации законопроекта, предусматривающего установление граничного предела на оплату труда для госслужащих.

Еще мы писали, что в Гоструда уточнили, в каких случаях законодательство позволяет предоставлять работникам денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. В частности, такими правами наделены некоторые специалисты в случае увольнения с работы.

Частые вопросы

Будет ли индексация зарплаты в апреле

В марте Госстат уже обнародовал показатель индекса инфляции, от которого зависит, возможна ли индексация зарплаты в апреле текущего года. Он составляет 101,0%, то есть, меньше порога, требующего пересмотра зарплаты в 103%. Поэтому украинцам не стоит ожидать осовременивания оплаты труда четвертый месяц подряд.

Могут ли пересмотреть минимальную зарплату в апреле

В апреле будет действовать утвержденный в начале года повышенный показатель минимальной зарплаты. Пересмотра гарантированного работодателями уровня оплаты труда в следующем месяце не ожидается. Украинцам будут платить минимально:

  • 52 грн — в случае почасовой оплаты труда (48 грн в 2025-м);
  • 8 647 грн — в случае месячной оплаты труда (ранее было 8 000 грн).

Однако после удержания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), украинцы смогут получить "на руки" 6 658 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации