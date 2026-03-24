Доплата до 15% к зарплате в сфере культуры: произошли изменения

Человек держит кошелек с деньгами.

В 2026 году условия оплаты труда работников культуры частично претерпели изменения. Министерство культуры и информационной политики издало приказ о введении надбавки в размере до 15% должностного оклада.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на приказ Минкульта № 103.

Кто из работников культуры получит более высокую зарплату

Речь идет о документе "О внесении изменений в приказ № 745 Министерства культуры и туризма Украины от 18 октября 2005 года", призванном урегулировать условия оплаты труда в сфере культуры на основе Единой тарифной сетки. Изменения согласовали оплату труда с новыми образовательными степенями и уточнили нормы определения групп во время военного положения.

Законодательные изменения, вступившие в силу в марте текущего года, предусматривают установление доплаты за образовательно-творческую степень доктора искусства, введенного законом "О высшем образовании", в размере до 15% от суммы должностного оклада.

Ранее такое требование было предусмотрено постановлением № 1043 "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно уточнения положений относительно степеней доктора философии, доктора искусства", а теперь аналогичные нормы закрепили в приказе № 745.

Условия начисления доплаты к окладу

Согласно правилам, доплата за научную или образовательно-творческую степень может быть установлена:

при наличии у работника нескольких степеней (в частности доктора философии/доктора искусства) — возможна только одна доплата по выбору работника;

при условии наличия двух научных степеней или сочетания научных и образовательно-творческой степени — право есть на доплату по одной (более высокой) степени;

доплату устанавливают на основе полного соответствия степени профилю деятельности работника;

уровень соответствия должен определять руководитель учреждения;

документы о степени должны соответствовать законодательным нормам.

В частности, приказ № 103 уточнил механизм определения групп оплаты труда. Во время военного положения и в течение еще одного года после завершения не учитываются показатели посещения в определении групп оплаты труда для:

руководителей библиотек/централизованных библиотечных систем;

руководителей клубных заведений/парков культуры и отдыха/центров культуры и досуга/зоопарков;

других работников аналогичных заведений.

Ранее сообщалось, что в парламенте инициировали внесение изменений в выплате зарплаты для работников госслужбы. Речь идет о регистрации законопроекта, предусматривающего установление граничного предела на оплату труда для госслужащих.

Еще мы писали, что в Гоструда уточнили, в каких случаях законодательство позволяет предоставлять работникам денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. В частности, такими правами наделены некоторые специалисты в случае увольнения с работы.

Частые вопросы

Будет ли индексация зарплаты в апреле

В марте Госстат уже обнародовал показатель индекса инфляции, от которого зависит, возможна ли индексация зарплаты в апреле текущего года. Он составляет 101,0%, то есть, меньше порога, требующего пересмотра зарплаты в 103%. Поэтому украинцам не стоит ожидать осовременивания оплаты труда четвертый месяц подряд.

Могут ли пересмотреть минимальную зарплату в апреле

В апреле будет действовать утвержденный в начале года повышенный показатель минимальной зарплаты. Пересмотра гарантированного работодателями уровня оплаты труда в следующем месяце не ожидается. Украинцам будут платить минимально:

52 грн — в случае почасовой оплаты труда (48 грн в 2025-м);

8 647 грн — в случае месячной оплаты труда (ранее было 8 000 грн).

Однако после удержания налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), украинцы смогут получить "на руки" 6 658 грн.