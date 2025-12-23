Выплаты на зиму — кто и где получит средства на твердое топливо для прохождения холодного сезона

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Благотворительный фонд "Dorcas Ukraine" сообщил о предоставлении финансовой помощи на отопительный период 2025-2026 в одной из областей. Домохозяйства смогут получить средства на покупку твердого топлива.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Telegram-канале.

Кто сможет получить помощь на зиму

Программы помощи благотворительный фонд "Dorcas Ukraine" воплощает последние несколько лет в Закарпатской и Запорожской области.

По информации пресс-службы фонда, на этот раз помощь в рамках проекта "Денежная поддержка для уязвимых семей Запорожской области на дрова для отопления" начали выдавать в Павловской громаде.

Финпомощь можно будет использовать на приобретение твердого топлива для прохождения холодного сезона.

"Уважаемые жители Павловской громады! Сообщаем, что с 22.12.2025 в вашей громаде будет предоставляться помощь в денежной форме на твердое топливо", —говорится в сообщении.

Как отмечают в БФ "Dorcas Ukraine", средства на твердое топливо смогут получить только семьи, которые относятся к уязвимым. А именно:

лица с инвалидностью;

граждане имеющие тяжелые хронические заболевания;

пожилые люди, которым более 60 лет;

граждане, которые имеют пенсионный вид;

семьи, где есть более трех детей в возрасте до 18 лет;

есть дети в возрасте до трех лет;

в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет;

есть беременные женщины;

в семье есть граждане, которые перенесли операцию или готовятся к операции (есть направление от врача);

внутренне перемещенные лица (имеется одна из вышеупомянутых уязвимостей).

Всего с ноября помощь обещали предоставить в восьми громадах Запорожского района: Матвеевской, Новониколаевской, Петро-Михайловской, Михайло-Лукашевской, Михайловской, Вольнянской, Павловской, Кушугумской.

Какие документы нужны для регистрации

По данным фонда, регистрация осуществляется по предварительно сформированным спискам домохозяйств органами местного самоуправления при наличии документально подтвержденных категорий уязвимости. Организаторы будут осуществлять предварительные звонки с целью приглашения кандидатов.

При необходимости необходимо подготовить выписку одинокой матери 135 статьи Семейного кодекса Украины и справку о тяжелых хронических заболеваниях.

Для уточнения деталей относительно помощи можно обратиться в местный совет.

Ранее мы писали, что уязвимые категории граждан в одной из громад получат компенсации на оплату коммунальных услуг. Размер помощи составит более 19 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что на Сумщине некоторые семьи получат помощь на зиму. Деньги предоставят на покупку твердого топлива.