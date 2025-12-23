Выплаты до 32 тыс. грн — кому в западных регионах доступны гранты

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане, желающие начать собственное дело или освоить новую профессию, могут получить грантовую помощь от религиозной миссии "Каритас-Спес" Львовской Архидиецезии Римско-Католической Церкви в Украине. Стартовала вторая волна проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Caritas Spes Lviv Archdiocese в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе грантовой поддержки предпринимателей

Как отмечают организаторы, целью соответствующего проекта является предоставление финансовой поддержки (грантов) для домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших из-за войны (есть документальное подтверждение) для повышения уровня экономического состояния путем наращивания производства продукции сельского хозяйства/животноводства или занятия другой предпринимательской деятельностью.

Географически проект распространяется на западные регионы. А именно:

Львовский;

Тернопольский;

Ивано-Франковский;

Черновицкий.

Приобщиться к проекту переселенцы смогут при условии, что до этого не получали аналогичную гуманитарную помощь на ведение сельскохозяйственной деятельности от РМ Каритас-Спес Украина или других благотворительных фондов в стране в текущем году.

Как подать заявку и размеры помощи

В рамках программы, заявители смогут получить многоцелевые сельскохозяйственные гранты в 32,4 тыс. грн, которые можно будет использовать на приобретение семян, удобрений, кормов, оборудования, мелкого рогатого скота, также в списке: птицеводство, садоводство, ягодоводство, ветеринарная помощь, ремонтные работы.

Предусмотрены бизнес-гранты до 32,4 тыс. грн, которые можно будет использовать на торговлю, оказание услуг, производство и осуществление ремонтов.

Кроме того, можно подать заявку на получение грантов на профессиональное обучение и переквалификацию в размере до 32,4 тыс. грн. Средства можно будет использовать на обучение новой профессии (продолжительность курсов не более шести месяцев, кроме оплаты обучения в вузах и других учебных заведениях продолжительностью более полугода).

Продлится проект до мая 2026 года, а подавать заявки можно с 22 декабря 2025 года по 31 января следующего года.

Для того, чтобы подать запрос, необходимо будет сначала заполнить проектную заявку.

После этого нужно будет внести информацию в онлайн-форму предварительной регистрации и загрузить файл заполненной проектной заявки.

Ранее мы сообщали, что БФ "Dorcas Ukraine" принимает заявки на выплату средств на зимний период. Деньги можно будет использовать на приобретение твердого топлива.

Еще рассказывали, какие будут действовать программы поддержки для переселенцев в 2026 году. На выплаты на проживание заложили 39,6 млрд грн, размер помощи останется на прежнем уровне — 2-3 тыс. грн.