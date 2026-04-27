Выплаты в 2000 грн: как и где можно оформить людям с инвалидностью I-III группы

В конце апреля этого года в Киеве и области благотворительная организация Global Empowerment Mission Ukraine принимает заявки на предоставление денежной помощи. Согласно программе, оформить выплаты могут люди с инвалидностью и граждане пожилого возраста из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Условия оформления денежной помощи

Как сообщают организаторы, обратиться за оформлением финансовой поддержки могут переселенцы с официальной регистрацией в городе Краматорск.

БО Global Empowerment Mission Ukraine возобновила прием заявлений на предоставление выплат, если будут соответствовать критериям программы. Приобщиться к программе могут две группы людей:

Пенсионеры в возрасте более 60 лет; Люди с инвалидностью I, II и III группы.

Также важными условиями являются:

наличие официального статуса внутреннего переселенца;

факт получения в 2025-2026 году гуманитарной помощи (GEM & HGBF box);

имеющийся договор с ХАБом "Наш Краматорск";

проживание в Киевской области и Киеве;

наличие дебетовой карты ПУМБ, присоединенной к проекту организации.

Размер финансовой помощи и список документов

БО Global Empowerment Mission Ukraine предоставляет всем заявителям денежную помощь в размере 2000 грн, которая будет выплачиваться ежеквартально.

В случае соответствия вышеуказанным условиям граждане могут обращаться за оформлением выплат в ХАБ "Наш Краматорск" с 10:00 до 13:00 (при наличии открытых банковских карт).

Граждане должны иметь при себе такой список документов:

паспорт (копия);

идентификационный код (копия);

справка переселенца (копия);

документ с подтверждением принадлежности к соответствующей льготной (уязвимой) категории (копия);

справка или выписка из банка (ПУМБ).

В организации предупредили, что число мест для оформления денежной помощи ограничено.

