Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы От 6 000 грн: кто имеет право на повышенную минимальную пенсию

От 6 000 грн: кто имеет право на повышенную минимальную пенсию

Ua ru
21 сентября 2026 06:10
Минимальная пенсия в Украине: кто и как может оформить выплату в размере 6 000 грн
Пожилой человек на улице. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые украинцы, которым предстоит выйти на "заслуженный отдых", смогут претендовать на повышенное минимальное пенсионное обеспечение. Если по стандартным правилам гарантированный минимум составляет 2 595 грн, то особый статус позволит получить выплату в размере более 6 000 грн.

О том, кому предусмотрены повышенные суммы, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто из пожилых людей получит повышенную минимальную пенсию

В рамках статьи 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязан начислять повышенные минимальные пенсионные выплаты гражданам со статусом участника боевых действий (УБД).

В начале года был утвержден новый уровень минимального гарантированного пенсионного обеспечения для УБД, ниже которого ПФУ не имеет права выплачивать.

Также тем, кто имеет статус участника боевых действий, к базовому уровню пенсии предусмотрены отдельные начисления:

Читайте также:
  • Денежная доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, утвержденного на 2026 год;
  • Целевая помощь, предусмотренная на проживание;
  • Государственная адресная помощь к пенсии, если суммарно вместе с надбавками, повышениями и начислением индексации она окажется меньше минимального уровня пенсии для такой категории граждан.

В частности, дополнительная денежная надбавка выплачивается в размере 25% (в 2026 году — 648 грн). Такая доплата увеличилась, поскольку уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в этом году повысился до 2 595 грн.

Минимальная пенсия на этот год для участников боевых действий составляет 6 197 грн.

При обращении за оформлением пенсии такие суммы будут рассчитаны и назначены автоматически.

Другие льготы для граждан со статусом УБД

Граждане, имеющие статус участника боевых действий, смогут при выходе на пенсию получить ряд преимуществ. Во-первых, для этой категории установлен более ранний выход на "заслуженный отдых".

Оформить выплаты можно с такого возраста:

  • условия для мужчин: с 55 лет при наличии стажа не менее 25 лет;
  • условия для женщин: с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Размеры пенсионного обеспечения будут индивидуальными, поскольку будут зависеть от накопленного стажа и размера денежного довольствия военнослужащего.

Среди преимуществ — военнослужащий может после выхода на пенсию вернуться на военную службу, а начисление выплат не прекратится. Государство разрешает получать и пенсию, и зарплату одновременно. При этом после увольнения сумма будет пересмотрена с учетом дополнительного срока службы.

Как оформить пенсию УБД: список документов

Для того чтобы оформить пенсию, участник боевых действий должен лично подать заявление в Пенсионный фонд. Среди обязательных документов:

  1. Паспорт;
  2. Налоговый номер;
  3. Удостоверение участника боевых действий;
  4. Военный билет или документ, подтверждающий прохождение службы;
  5. Справка, подтверждающая участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;
  6. Трудовая книжка или документы, подтверждающие стаж;
  7. Справка о размере денежного содержания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам экспертов, из-за дефицита средств в бюджете в Украине могут возникать задержки в начислении социальных выплат, в частности пенсий. Однако ситуация не является критической, и речь идет лишь о нескольких днях. Они убеждены, что сейчас нет оснований ожидать серьезных проблем с выполнением государством базовых социальных обязательств перед гражданами.

Также Новини.LIVE писали, что государство гарантирует гражданам пенсии в случае потери кормильца-военнослужащего. Размер выплаты зависит от причины смерти. В частности, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, то пенсия будет назначена в размере 70%. Такие выплаты могут получить родители (один из них), супруга (супруг), один ребенок (не менее 12 810 грн).

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации