Минимальная пенсия в Украине: кто и как может оформить выплату в размере 6 000 грн

Пожилой человек на улице. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые украинцы, которым предстоит выйти на "заслуженный отдых", смогут претендовать на повышенное минимальное пенсионное обеспечение. Если по стандартным правилам гарантированный минимум составляет 2 595 грн, то особый статус позволит получить выплату в размере более 6 000 грн.

О том, кому предусмотрены повышенные суммы, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из пожилых людей получит повышенную минимальную пенсию

В рамках статьи 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязан начислять повышенные минимальные пенсионные выплаты гражданам со статусом участника боевых действий (УБД).

В начале года был утвержден новый уровень минимального гарантированного пенсионного обеспечения для УБД, ниже которого ПФУ не имеет права выплачивать.

Также тем, кто имеет статус участника боевых действий, к базовому уровню пенсии предусмотрены отдельные начисления:

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Денежная доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, утвержденного на 2026 год;

Целевая помощь, предусмотренная на проживание;

Государственная адресная помощь к пенсии, если суммарно вместе с надбавками, повышениями и начислением индексации она окажется меньше минимального уровня пенсии для такой категории граждан.

В частности, дополнительная денежная надбавка выплачивается в размере 25% (в 2026 году — 648 грн). Такая доплата увеличилась, поскольку уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в этом году повысился до 2 595 грн.

Минимальная пенсия на этот год для участников боевых действий составляет 6 197 грн.

При обращении за оформлением пенсии такие суммы будут рассчитаны и назначены автоматически.

Другие льготы для граждан со статусом УБД

Граждане, имеющие статус участника боевых действий, смогут при выходе на пенсию получить ряд преимуществ. Во-первых, для этой категории установлен более ранний выход на "заслуженный отдых".

Оформить выплаты можно с такого возраста:

условия для мужчин: с 55 лет при наличии стажа не менее 25 лет;

условия для женщин: с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Размеры пенсионного обеспечения будут индивидуальными, поскольку будут зависеть от накопленного стажа и размера денежного довольствия военнослужащего.

Среди преимуществ — военнослужащий может после выхода на пенсию вернуться на военную службу, а начисление выплат не прекратится. Государство разрешает получать и пенсию, и зарплату одновременно. При этом после увольнения сумма будет пересмотрена с учетом дополнительного срока службы.

Как оформить пенсию УБД: список документов

Для того чтобы оформить пенсию, участник боевых действий должен лично подать заявление в Пенсионный фонд. Среди обязательных документов:

Паспорт; Налоговый номер; Удостоверение участника боевых действий; Военный билет или документ, подтверждающий прохождение службы; Справка, подтверждающая участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины; Трудовая книжка или документы, подтверждающие стаж; Справка о размере денежного содержания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам экспертов, из-за дефицита средств в бюджете в Украине могут возникать задержки в начислении социальных выплат, в частности пенсий. Однако ситуация не является критической, и речь идет лишь о нескольких днях. Они убеждены, что сейчас нет оснований ожидать серьезных проблем с выполнением государством базовых социальных обязательств перед гражданами.

Также Новини.LIVE писали, что государство гарантирует гражданам пенсии в случае потери кормильца-военнослужащего. Размер выплаты зависит от причины смерти. В частности, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, то пенсия будет назначена в размере 70%. Такие выплаты могут получить родители (один из них), супруга (супруг), один ребенок (не менее 12 810 грн).