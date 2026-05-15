Страховой стаж для пенсии: кто из украинцев должен оцифровать документы до 10 июня

В Украине продолжается переход от бумажных трудовых книжек к электронному формату. Именно цифровые данные теперь используют для подтверждения страхового стажа при оформлении пенсии. До 10 июня 2026 года завершается официальный переходный период, поэтому многим украинцам советуют проверить свои документы и при необходимости загрузить их в систему Пенсионного фонда.

Особенно это касается людей, которые работали еще до 2004 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Кто должен оцифровать трудовую книжку до 10 июня

Прежде всего это касается украинцев, которые начали работать до 1 января 2004 года. Именно за этот период данные о стаже часто хранятся только в бумажных документах.

Как пояснила председатель правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, электронная трудовая книжка помогает избежать проблем с потерей документов или неточностями при назначении пенсии. Все сведения после оцифровки сохраняются в цифровом реестре.

Как оцифровать трудовую книжку

Процедура не требует визитов в учреждения. Вы можете сделать все через веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью электронной подписи (КЭП) или BankID.

Загрузить скан-копии страниц может как сам работник, так и его официальный работодатель. В собственном кабинете вы сразу увидите раздел "Электронная трудовая книжка", где можно сверить все записи и убедиться, что ни один год работы не "потерялся" во время оцифровки.

Чем подтвердить стаж физического лица предпринимателя

Для ФЛП ситуация несколько иная: весь стаж после 1 января 2004 года считается автоматически при условии уплаты взносов. Однако, если вы занимались бизнесом раньше, придется подготовить бумаги. Подойдут квитанции об уплате единого налога, торговые патенты или архивные справки.

Важно, чтобы эти документы были четкими и читабельными для сканирования, ведь система ПФУ очень придирчива к качеству изображений.

Как подтвердить стаж без трудовой книжки

Из-за войны многие украинцы потеряли бумажные документы. В таких случаях закон позволяет подтвердить стаж с помощью свидетелей. Если предприятие уничтожено или доступ к нему невозможен, нужно найти по крайней мере двух людей, которые работали с вами в тот же период на том же месте.

Главное условие — эти люди сами должны иметь официальное подтверждение своей работы на этом объекте.

Что будет, если не успели подать документы вовремя

В Пенсионном фонде отмечают, что после завершения переходного периода возможность оцифровать документы не исчезнет. Скан-копии продолжат принимать и в дальнейшем.

Однако задержка может привести к тому, что при выходе на пенсию обработка данных будет длиться дольше. Поэтому в ПФУ украинцам советуют не затягивать с подачей документов, чтобы в будущем не возникло проблем с подтверждением стажа или оформлением пенсии.

