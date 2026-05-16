Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в Украине: как сменить банк для получения выплат

Пенсии в Украине: как сменить банк для получения выплат

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 06:10
Как перевести пенсию в другой банк: пошаговая инструкция
Пенсионеры на улице, банковская карточка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать банк, через который будут получать пенсию. Они могут при необходимости также менять финансовое учреждение из-за более выгодных условий обслуживания или удобного расположения отделений и тому подобное.

Как сменить банк для получения пенсии, рассказали в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

Что надо сделать в первую очередь

Прежде всего надо определиться с банком, в котором вы хотите получать пенсию. При этом важно уточнить, сотрудничает ли он с ПФУ и является ли участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Если банк соответствует всем требованиям, нужно открыть пенсионный счет и получить карту для зачисления выплат. Далее необходимо уведомить Пенсионный фонд об изменении реквизитов.

Как перевести пенсию в другой банк

Чтобы пенсионные выплаты приходили на новый счет, надо обратиться с соответствующим заявлением в местное отделение ПФУ.

Читайте также:

Сменить банк можно также онлайн — на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Зайдя на портал, в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите опцию "Внесение изменений в пенсионное дело".
  3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию "Заявление на изменение выплатных реквизитов".
  4. В полях заявления, которое появится на экране, отредактируйте необходимые данные, проверьте записи.
  5. При необходимости загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
  6. Предоставьте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.
  7. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения". Обычно смена банка занимает до 10 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пенсии украинцам могут начислять неправильно. Чаще всего причина в несвоевременном обновлении данных. Сделать это можно онлайн на веб-портале ПФУ.

Также Новини.LIVE писали, какой категории граждан предусмотрены 1 300 грн к пенсии в 2026 году. Чтобы получить надбавку, необходимо предоставить пакет документов. Доплата составит 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

пенсии банки пенсионеры
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации