Как перевести пенсию в другой банк: пошаговая инструкция

В Украине пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать банк, через который будут получать пенсию. Они могут при необходимости также менять финансовое учреждение из-за более выгодных условий обслуживания или удобного расположения отделений и тому подобное.

Как сменить банк для получения пенсии, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Что надо сделать в первую очередь

Прежде всего надо определиться с банком, в котором вы хотите получать пенсию. При этом важно уточнить, сотрудничает ли он с ПФУ и является ли участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Если банк соответствует всем требованиям, нужно открыть пенсионный счет и получить карту для зачисления выплат. Далее необходимо уведомить Пенсионный фонд об изменении реквизитов.

Как перевести пенсию в другой банк

Чтобы пенсионные выплаты приходили на новый счет, надо обратиться с соответствующим заявлением в местное отделение ПФУ.

Сменить банк можно также онлайн — на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Зайдя на портал, в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В личном кабинете на панели слева в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите опцию "Внесение изменений в пенсионное дело". В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию "Заявление на изменение выплатных реквизитов". В полях заявления, которое появится на экране, отредактируйте необходимые данные, проверьте записи. При необходимости загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения. Предоставьте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения". Обычно смена банка занимает до 10 дней.

