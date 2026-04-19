Пенсии в Украине: каким категориям граждан повысят выплаты с 1 мая

В мае 2026 года в Украине масштабного повышения пенсионных выплат не ожидается. В то же время некоторые пожилые граждане смогут получить индивидуальные повышения за счет возрастных надбавок при условии соблюдения определенных правил.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

У кого в Украине вырастут пенсии с 1 мая

В последний месяц весны большинство пенсионеров будут получать выплаты на прежнем уровне, однако на дополнительные суммы повышения смогут рассчитывать три группы граждан.

Ожидается начисление ежемесячных компенсаций тем, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Возрастные доплаты предусмотрены на таком уровне:

Лицам, которым исполнилось 70 лет и до достижения 75-летнего возраста, — предоставят дополнительно 300 грн; Гражданам, которым исполнилось 75 лет и до достижения 80-летнего возраста, — доплатят 456 грн; Лицам, которым исполнилось 80 лет и выше, — начислят 570 грн.

Важно, что размеры выплат на каждом этапе не суммируются, а выплачивается разница в случае достижения определенного возрастного рубежа.

Также такие надбавки будут начислены с даты достижения 70, 75 и 80 лет, то есть не с начала календарного месяца. После этого ежемесячно будут выплачивать с первых чисел.

Кроме того, ключевым условием для права на соответствующую надбавку является то, чтобы общая сумма пенсионной выплаты не превышала 10 340 грн.

Доплаты не потребуют личного обращения. Пенсионный фонд начнет назначать и выплачивать их автоматически вместе с пенсией.

Как изменились пенсии украинцев весной

В марте 2026 года органы Пенсионного фонда осуществили автоматическую индексацию для 9,5 млн человек. В итоге — в среднем пенсия в стране повысилась на 648 грн, до 7 137 грн.

По данным ПФУ, несмотря на осовременивание выплат, сейчас каждый четвертый гражданин получает лишь 3 500 грн в месяц. Однако за год соответствующая доля граждан с самыми низкими выплатами сократилась с 36% до 28%.

Согласно статистике, наибольшее количество пенсионеров получает от 5 до 10 000 грн. Речь идет о 3,66 млн человек или 36% от общего числа. В среднем пенсия такой категории граждан составляет 6 686 грн, а доля выросла с 29% до 36%.

В марте повысились гарантированные минимумы для неработающих лиц. А именно:

для людей в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин/30 для женщин) и лиц старше 80 лет — выплата не может быть меньше 4 213 грн;

для лиц в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем — 4 050 грн;

для лиц с инвалидностью первой группы, не достигших 70 лет, минимальный уровень составляет 3 725 грн;

для других неработающих пенсионеров — минимально 3 406 грн.

Также весной государство усилило поддержку семей военных, погибших и пропавших без вести во время войны. Пенсионный фонд выплачивает по 12 810 грн нетрудоспособным членам семьи, что на 5 100 грн больше. Выплаты предусмотрены матери или отцу, жене или мужу, а также ребенку, который получает социальную помощь вместо пенсии.

