Выплаты на детей хотят расширить: кому предлагают предоставлять

Дата публикации 29 мая 2026 19:40
Детские выплаты в 2026 году: для кого программа еЯсла станет доступнее
Женщина возле малыша. Фото: Новини.LIVE

В Украине хотят расширить доступ граждан к государственной финансовой помощи єЯсла. Сейчас она направлена на поддержку родителей, которые возвращаются к активной экономической деятельности. Зато Верховной Раде Украины предлагают поддержать изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", чтобы предоставить равные права на социальную защиту всем родителям.

Об этом говорится в проекте Закона на сайте Верховной Рады, инициаторами которого, среди прочих, являются народные депутаты Даниил Гетманцев и Павел Фролов, передает Новини.LIVE.

Кому хотят выплачивать помощь єЯсла

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас помощь єЯсла доступна только тем украинцам, которые работают по найму и "начали работать в режиме полного рабочего времени". Но на поддержку не могут рассчитывать родители, которые:

  • являются физическими лицами — предпринимателями (ФЛП);
  • осуществляют независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, аудиторы
  • и т.д.).

"Такие граждане также обеспечивают себя работой самостоятельно, платят налоги и единый социальный взнос в бюджет, активно участвуют в восстановлении экономики страны, но лишены права на помощь єЯсла. Это создает дискриминационные условия в зависимости от формы занятости родителей", — отмечают авторы документа.

Если эту проблему решить, то это поможет:

  • поддержать физических лиц—предпринимателей и самозанятых лиц;
  • стимулировать развитие малого бизнеса в Украине;
  • обеспечит равные права на социальную защиту для родителей независимо от формы их занятости;
  • улучшить демографическую ситуацию путем создания благоприятных условий для сочетания отцовства и ведения бизнеса.

Предполагается, что матери или другие законные представители ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком и являются ФЛП или теми, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, будут получать пособие по уходу за ребенком наравне с наемными работниками.

Когда введут изменения с выплатой пособия

Известно, что 26 мая Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно расширения условий для лиц, имеющих право на получение пособия по уходу за ребенком єЯсла, находится на ознакомлении в финансовом комитете ВРУ. Когда его согласуют, за него будут голосовать народные депутаты во время одного из пленарных заседаний.

Как сообщали Новини.LIVE, по программе єЯсла родители, которые вернулись к работе, когда ребенку исполнился 1 год, получают от государства от 8000 до 12 000 гривен помощи. Деньги выплачиваются пока ребенку не исполнится 3 года. При этом выплаты недоступны приемным родителями и патронатным воспитателям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионерам доступны выплаты за уход за детьми. Доплаты доступны гражданам без работы, которые полностью содержат несовершеннолетних детей или внуков. Известно, о каких суммах идет речь в 2026 году.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
