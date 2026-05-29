Детские выплаты в 2026 году: для кого программа еЯсла станет доступнее

Выплаты на детей хотят расширить: кому предлагают предоставлять
В Украине хотят расширить доступ граждан к государственной финансовой помощи єЯсла. Сейчас она направлена на поддержку родителей, которые возвращаются к активной экономической деятельности. Зато Верховной Раде Украины предлагают поддержать изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", чтобы предоставить равные права на социальную защиту всем родителям.
Об этом говорится в проекте Закона на сайте Верховной Рады, инициаторами которого, среди прочих, являются народные депутаты Даниил Гетманцев и Павел Фролов, передает Новини.LIVE.
Кому хотят выплачивать помощь єЯсла
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас помощь єЯсла доступна только тем украинцам, которые работают по найму и "начали работать в режиме полного рабочего времени". Но на поддержку не могут рассчитывать родители, которые:
- являются физическими лицами — предпринимателями (ФЛП);
- осуществляют независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы, аудиторы
- и т.д.).
"Такие граждане также обеспечивают себя работой самостоятельно, платят налоги и единый социальный взнос в бюджет, активно участвуют в восстановлении экономики страны, но лишены права на помощь єЯсла. Это создает дискриминационные условия в зависимости от формы занятости родителей", — отмечают авторы документа.
Если эту проблему решить, то это поможет:
- поддержать физических лиц—предпринимателей и самозанятых лиц;
- стимулировать развитие малого бизнеса в Украине;
- обеспечит равные права на социальную защиту для родителей независимо от формы их занятости;
- улучшить демографическую ситуацию путем создания благоприятных условий для сочетания отцовства и ведения бизнеса.
Предполагается, что матери или другие законные представители ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком и являются ФЛП или теми, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, будут получать пособие по уходу за ребенком наравне с наемными работниками.
Когда введут изменения с выплатой пособия
Известно, что 26 мая Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно расширения условий для лиц, имеющих право на получение пособия по уходу за ребенком єЯсла, находится на ознакомлении в финансовом комитете ВРУ. Когда его согласуют, за него будут голосовать народные депутаты во время одного из пленарных заседаний.
Как сообщали Новини.LIVE, по программе єЯсла родители, которые вернулись к работе, когда ребенку исполнился 1 год, получают от государства от 8000 до 12 000 гривен помощи. Деньги выплачиваются пока ребенку не исполнится 3 года. При этом выплаты недоступны приемным родителями и патронатным воспитателям.
