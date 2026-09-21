Выплаты от Эстонии: где могут подать заявки на 32 500 грн те, кому 60+

Помощь от Эстонии: как получить 32 500 грн тем, кому 60+
Осенью 2026 года в ряде областей Украины доступна программа поддержки от Эстонского совета по делам беженцев (ERC Ukraine), предусматривающая предоставление денежной помощи уязвимым категориям населения из числа внутренне перемещенных лиц и местных жителей, в частности пенсионерам, на развитие сельского хозяйства. В ее рамках можно будет получить финансовые гранты до 32 500 грн.
О том, где и кто может подать заявки, рассказывают Новини.LIVE.
Что предусматривает сельскохозяйственная поддержка от Эстонии
По информации организации, речь идет о реализации программы, предусматривающей оказание помощи уязвимым домохозяйствам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, в самостоятельном производстве продуктов питания для стабилизации продовольственной безопасности.
Она рассчитана на:
- Внутренне перемещенные домохозяйства;
- Местных жителей с низким доходом, пострадавших от войны.
Помощь будет предоставлена в виде разового платежа для комплексного покрытия расходов по нескольким направлениям одновременно: посадка/сбор овощей, содержание птицы или скота.
Важно иметь одну из следующих уязвимостей:
- Семьи, в которых проживают только пожилые люди (60+), включая одиноких;
- Домохозяйства с лицами, имеющими особые потребности в области здоровья (люди с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями);
- Семьи, в которых хотя бы один человек в возрасте 50–59 лет является безработным;
- Домохозяйства, члены которых в возрасте 18–49 лет являются безработными;
- Семьи, в состав которых входят ветераны войны, завершившие службу;
- Молодые домохозяйства, в которых проживают люди в возрасте до 24 лет включительно;
- Семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет;
- Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым.
"При рассмотрении заявок на помощь приоритет будет отдаваться домохозяйствам, которые принимают вынужденные решения и меры, чтобы выжить или справиться с нехваткой денег и еды в трудное время, и проживают в сельской местности", — пояснили организаторы.
Где реализуется программа помощи
Принять участие в программе могут жители громад, расположенных на расстоянии 25 километров и далее от линии фронта в следующих областях:
- Запорожский район Запорожской области;
- Изюмский и Харьковский районы Харьковской области;
- Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области;
- Великоалександровская громада Бериславского района Херсонской области.
Как подать заявку и список необходимых документов
Граждане, соответствующие условиям, должны подать заявки, заполнив онлайн-форму. Также необходимо подготовить следующие документы:
- справку о статусе переселенца (переселенные более полугода назад);
- медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий (обязательно с подписью/печатью врача);
- подтверждение потери члена семьи в результате боевых действий;
- справку об инвалидности вследствие войны;
- акт о поврежденном или разрушенном имуществе;
- подтверждение проживания в населенном пункте, включенном в "Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия".
Гранты будут предоставляться на следующие виды хозяйственной деятельности:
- животноводство;
- птицеводство;
- растениеводство.
Сумма денежной помощи для заявителя составит 32 495 грн. Речь идет о комбинированной помощи на ведение домашнего хозяйства — одновременно на огородничество и содержание скота/птицы или на содержание двух и более видов животных.
Соответствующий вид помощи разрешается получать раз в полгода. То есть, если семья уже ранее получала аналогичные выплаты от Эстонского совета по делам беженцев или другой организации, то не сможет подать заявку.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью польская организация Polish Humanitarian Action профинансирует разовую помощь для украинцев. Получить финансовую помощь смогут жители громад, освобожденных от оккупации. Программа рассчитана на оказание поддержки семьям, которые попали в сложные жизненные ситуации и имеют небольшие доходы.
Также Новини.LIVE писали о реализации в Украине программы от организации "Mercy Corps". Присоединиться к инициативе международной программы можно в 12 регионах. Предусматривается предоставление грантов на развитие бизнеса. При соблюдении условий граждане смогут оформить помощь в размере до 5 000 долларов.