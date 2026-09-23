Выплаты от Каритас-Спес: в четырех регионах Украины доступны гранты до 43 200 грн

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года благотворительная религиозная организация Caritas Spes Lviv Archdiocese, оказывающая социальную помощь и поддержку уязвимым категориям населения, открыла регистрацию до 27 ноября 2026 года на денежную помощь. В рамках программы "Семья семье: индивидуальная поддержка" граждане смогут получить финансовые гранты в размере до 43 200 грн.

О том, кому доступны выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Caritas Spes Lviv Archdiocese.

Реклама

Что нужно знать о программе помощи от Каритас-Спес

Как отмечается, речь идет о реализации проекта помощи, организованного Религиозной миссией "Каритас-Спес" Львовской архиепархии Римско-католической церкви, для тех, кто желает расширить предпринимательскую деятельность или открыть собственное дело.

"Мечтаете начать собственное дело, освоить новую профессию или развить свое хозяйство? Мы — рядом и готовы вас поддержать! Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине объявляет набор бенефициаров в проект "Семья семье: индивидуальная поддержка", — говорится в сообщении.

Принять участие в проекте могут жители Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, находящиеся в уязвимом положении:

Читайте также:

Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей; Домохозяйства, в составе которых есть граждане с инвалидностью.

Целью проекта является поддержка семей и лиц, пострадавших от войны, путем предоставления финансовой помощи для восстановления финансового положения и источников дохода.

На какую поддержку можно рассчитывать в рамках проекта

По информации организации, в рамках проекта предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 43 200 грн на каждое домохозяйство.

Выплаты можно будет использовать на:

прохождение профессионального обучения и переквалификацию;

приобретение сельскохозяйственных материалов и оборудования (семян, оборудования, животных);

запуск или развитие действующего собственного бизнеса.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Подавать заявки на участие могут лица, которые не получали финансовую помощь в рамках других проектов "Каритас-Спес Украина" или других организаций в Украине. Для этого необходимо заполнить специальную форму предварительной регистрации и загрузить уже заполненную грантовую заявку. Для заполнения формы необходимо войти в аккаунт Google.

Количество мест и грантов ограничено, поэтому форма регистрации будет автоматически закрыта после набора необходимого количества заявок.

Конечный срок регистрации: 27 ноября, а срок реализации: сентябрь — декабрь 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ряде регионов действует программа ERC Ukraine для уязвимых внутренне перемещенных домохозяйств и местных жителей с низкими доходами. В ее рамках можно получить экстренную поддержку в размере до 43 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в одной из областей доступна программа, реализуемая при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает предоставление денежной помощи гражданам, проживающим в деоккупированных громадах. Право на получение выплат будут иметь исключительно уязвимые категории населения.