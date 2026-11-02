Человек держит несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в одной из прифронтовых громад будет доступна денежная помощь от Международной благотворительной организации Global Empowerment Mission (GEM) при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Выплаты смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

О том, кто может подать заявку на участие в программе, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где доступны выплаты от Howard G. Buffett Foundation в ноябре

Как отмечают организаторы, денежная помощь доступна жителям Великоновосельковской громады, зарегистрированным в качестве переселенцев в населенных пунктах Днепропетровской области.

Благотворители объявили о дополнительном приеме заявок на помощь для тех, кто не оформлял денежную помощь в марте этого года, ведь срок действия предварительной регистрации составляет один год.

Выплаты будут доступны исключительно уязвимым категориям населения:

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Пенсионерам, лицам пожилого возраста (от 60 лет); Лицам с инвалидностью I, II, III группы; Людям с инвалидностью с детства; Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС; Семьям погибших военнослужащих; Семьям пропавших без вести; Семьям лиц, находящихся в плену; Многодетным семьям (от трех детей); Родителям-одиночкам; Опекунам.

Как подать заявку и перечень документов

Переселенцы, проживающие в вышеуказанной Великоновосельковской громаде, могут подать заявки и документы на получение помощи до 15:00 3 ноября 2026 года в г. Днепр, ул. Лешко Попеля, д. 13.

В частности, жители Великоновосельковской громады, зарегистрированные в качестве ВПЛ в г. Павлограде и ближайших населенных пунктах, могут подавать заявки на оформление помощи по адресу: г. Павлоград, ул. Анны Светличной, д. 53-а.

Жители громады, зарегистрированные в качестве переселенцев в г. Пятихатки, могут подать заявки в хаб Мирненской громады по адресу: г. Пятихатки, ул. Тихая, 126.

Зарегистрированные в качестве ВПЛ в г. Каменское могут подать заявки на оформление помощи по адресу: г. Каменское, просп. Гимназический, д. 61.

В перечень документов (копии) входят:

паспорт;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;

справка об открытии счета или выписка из личного кабинета в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в трех регионах ERC Ukraine принимает заявки на программу по оказанию финансовой поддержки хозяйствам, занимающимся производством мясной продукции. Средства в размере от 12 780 грн смогут получить пожилые граждане и лица с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью УВКБ ООН принимает заявки на оказание помощи тем, кто покинул свои дома из-за угроз войны, в Сумской области. Помощь для уязвимых групп населения в размере до 12 300 грн рассчитана на трехмесячный срок для удовлетворения базовых потребностей.