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Главная Финансы Каритас запустил новый вид денежной помощи: условия

Каритас запустил новый вид денежной помощи: условия

Ua ru
10 сентября 2026 13:00
Выплаты от Каритас: для людей с инвалидностью и пенсионеров запустили новую программу
Мужчина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одном из прифронтовых регионов представительство "Каритас Украины", входящее в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, запустило новый вид денежной помощи для людей с инвалидностью, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. Сейчас можно получить финансовую поддержку на юридические услуги.

О том, кто и где может оформить новый вид помощи, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступна новая денежная помощь от Каритас

Речь идет о запуске нового проекта финансовой поддержки от организации "Каритас Украины" в городе Каменское Днепропетровской области. Он призван предоставить средства на оплату услуг для граждан, которые в сложных жизненных ситуациях во время войны нуждаются в решении правовых вопросов.

Проект "Денежная помощь и устойчивость для Украины, фаза 4" реализуется при поддержке "Каритас Швейцарии" и "Швейцарской солидарности".

"В сложных жизненных обстоятельствах для решения правовых вопросов людям могут потребоваться не только консультации, но и дополнительные расходы. Именно для этого предусмотрена денежная помощь на защиту прав", — говорится в сообщении.

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По данным организаторов, денежную помощь "на защиту прав" смогут получить:

  • граждане из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), относящиеся к наиболее уязвимым категориям, при условии, что доход на одного человека в месяц в семье не превышает 8 647 грн;
  • местные жители, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны.

Приоритетными будут уязвимые категории населения. А именно:

  1. Люди с инвалидностью I, II группы и лица с инвалидностью с детства;
  2. Одинокие пожилые люди в возрасте 55+;
  3. Граждане с тяжелыми заболеваниями;
  4. Многодетные семьи;
  5. Одинокие матери или отцы, а также опекуны несовершеннолетних детей;
  6. Беременные женщины или женщины, кормящие детей в возрасте до трех лет;
  7. Семьи с низким уровнем дохода;
  8. Лица и семьи без стабильного дохода;
  9. Граждане, пострадавшие от насилия;
  10. Лица и семьи, лишившиеся жилья в результате войны;
  11. Граждане без постоянного места жительства;
  12. Семьи пропавших без вести;
  13. Лица, нуждающиеся в соцуслугах, но по разным причинам их не получающие;
  14. Гражданские пленные;
  15. Семьи, потерявшие кормильца в результате вооруженной агрессии;
  16. Гражданские лица, утратившие здоровье в результате войны.

На что можно потратить средства и куда обращаться за выплатами

Согласно условиям программы, денежную помощь можно использовать для покрытия расходов, связанных исключительно с защитой и восстановлением прав:

  • судебный сбор;
  • техническая документация;
  • нотариальные услуги;
  • услуги государственного регистратора;
  • услуг в сфере госрегистрации актов гражданского состояния;
  • услуги Госмиграционной службы.

Гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи по защите своих прав, предлагается обратиться к специалистам организации. Они оценят ситуацию и проинформируют о возможностях оказания помощи.

Уточнить детали можно по следующим номерам телефонов горячей линии:

  • 068-175-78-08;
  • 050-081-00-69.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Корюковской громаде Черниговской области можно получить финансовую помощь от UHF. Благотворители предоставляют средства на ремонт частных домов, купленных или арендованных. Выплаты доступны только для переселенцев.

Также Новини.LIVE писали, что в Николаевской области гражданам, занимающимся сельским хозяйством, доступны финансовые гранты от Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках проекта предусмотрены различные виды финансовой помощи в размерах 1 500, 3 000 и 5 000 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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