Выплаты от Каритас: для людей с инвалидностью и пенсионеров запустили новую программу

Мужчина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одном из прифронтовых регионов представительство "Каритас Украины", входящее в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, запустило новый вид денежной помощи для людей с инвалидностью, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. Сейчас можно получить финансовую поддержку на юридические услуги.

О том, кто и где может оформить новый вид помощи, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступна новая денежная помощь от Каритас

Речь идет о запуске нового проекта финансовой поддержки от организации "Каритас Украины" в городе Каменское Днепропетровской области. Он призван предоставить средства на оплату услуг для граждан, которые в сложных жизненных ситуациях во время войны нуждаются в решении правовых вопросов.

Проект "Денежная помощь и устойчивость для Украины, фаза 4" реализуется при поддержке "Каритас Швейцарии" и "Швейцарской солидарности".

"В сложных жизненных обстоятельствах для решения правовых вопросов людям могут потребоваться не только консультации, но и дополнительные расходы. Именно для этого предусмотрена денежная помощь на защиту прав", — говорится в сообщении.

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По данным организаторов, денежную помощь "на защиту прав" смогут получить:

граждане из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), относящиеся к наиболее уязвимым категориям, при условии, что доход на одного человека в месяц в семье не превышает 8 647 грн;

местные жители, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны.

Приоритетными будут уязвимые категории населения. А именно:

Люди с инвалидностью I, II группы и лица с инвалидностью с детства; Одинокие пожилые люди в возрасте 55+; Граждане с тяжелыми заболеваниями; Многодетные семьи; Одинокие матери или отцы, а также опекуны несовершеннолетних детей; Беременные женщины или женщины, кормящие детей в возрасте до трех лет; Семьи с низким уровнем дохода; Лица и семьи без стабильного дохода; Граждане, пострадавшие от насилия; Лица и семьи, лишившиеся жилья в результате войны; Граждане без постоянного места жительства; Семьи пропавших без вести; Лица, нуждающиеся в соцуслугах, но по разным причинам их не получающие; Гражданские пленные; Семьи, потерявшие кормильца в результате вооруженной агрессии; Гражданские лица, утратившие здоровье в результате войны.

На что можно потратить средства и куда обращаться за выплатами

Согласно условиям программы, денежную помощь можно использовать для покрытия расходов, связанных исключительно с защитой и восстановлением прав:

судебный сбор;

техническая документация;

нотариальные услуги;

услуги государственного регистратора;

услуг в сфере госрегистрации актов гражданского состояния;

услуги Госмиграционной службы.

Гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи по защите своих прав, предлагается обратиться к специалистам организации. Они оценят ситуацию и проинформируют о возможностях оказания помощи.

Уточнить детали можно по следующим номерам телефонов горячей линии:

068-175-78-08;

050-081-00-69.

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