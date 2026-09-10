Выплаты от Каритас: для людей с инвалидностью и пенсионеров запустили новую программу

Каритас запустил новый вид денежной помощи: условия
Осенью 2026 года в одном из прифронтовых регионов представительство "Каритас Украины", входящее в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, запустило новый вид денежной помощи для людей с инвалидностью, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. Сейчас можно получить финансовую поддержку на юридические услуги.
О том, кто и где может оформить новый вид помощи, рассказывают Новини.LIVE.
Кому доступна новая денежная помощь от Каритас
Речь идет о запуске нового проекта финансовой поддержки от организации "Каритас Украины" в городе Каменское Днепропетровской области. Он призван предоставить средства на оплату услуг для граждан, которые в сложных жизненных ситуациях во время войны нуждаются в решении правовых вопросов.
Проект "Денежная помощь и устойчивость для Украины, фаза 4" реализуется при поддержке "Каритас Швейцарии" и "Швейцарской солидарности".
"В сложных жизненных обстоятельствах для решения правовых вопросов людям могут потребоваться не только консультации, но и дополнительные расходы. Именно для этого предусмотрена денежная помощь на защиту прав", — говорится в сообщении.
По данным организаторов, денежную помощь "на защиту прав" смогут получить:
- граждане из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), относящиеся к наиболее уязвимым категориям, при условии, что доход на одного человека в месяц в семье не превышает 8 647 грн;
- местные жители, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны.
Приоритетными будут уязвимые категории населения. А именно:
- Люди с инвалидностью I, II группы и лица с инвалидностью с детства;
- Одинокие пожилые люди в возрасте 55+;
- Граждане с тяжелыми заболеваниями;
- Многодетные семьи;
- Одинокие матери или отцы, а также опекуны несовершеннолетних детей;
- Беременные женщины или женщины, кормящие детей в возрасте до трех лет;
- Семьи с низким уровнем дохода;
- Лица и семьи без стабильного дохода;
- Граждане, пострадавшие от насилия;
- Лица и семьи, лишившиеся жилья в результате войны;
- Граждане без постоянного места жительства;
- Семьи пропавших без вести;
- Лица, нуждающиеся в соцуслугах, но по разным причинам их не получающие;
- Гражданские пленные;
- Семьи, потерявшие кормильца в результате вооруженной агрессии;
- Гражданские лица, утратившие здоровье в результате войны.
На что можно потратить средства и куда обращаться за выплатами
Согласно условиям программы, денежную помощь можно использовать для покрытия расходов, связанных исключительно с защитой и восстановлением прав:
- судебный сбор;
- техническая документация;
- нотариальные услуги;
- услуги государственного регистратора;
- услуг в сфере госрегистрации актов гражданского состояния;
- услуги Госмиграционной службы.
Гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи по защите своих прав, предлагается обратиться к специалистам организации. Они оценят ситуацию и проинформируют о возможностях оказания помощи.
Уточнить детали можно по следующим номерам телефонов горячей линии:
- 068-175-78-08;
- 050-081-00-69.
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