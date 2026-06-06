Пенсионеры теряют деньги по незнанию: какие доплаты не назначат автоматически

Пенсионеры идут по улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Большинство пенсионеров считает, что Пенсионный фонд самостоятельно начисляет все положенные доплаты. Но может так случиться, что вы годами недополучаете пенсию и даже не догадываетесь об этом. Часть надбавок действительно назначают автоматически, но за некоторыми нужно обращаться лично.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов канала "На пенсии".

Какие доплаты ПФУ назначает автоматически

Без дополнительных обращений пенсионеры обычно получают надбавки за возраст в размере от 300 до 570 грн. Речь идет о доплатах по достижении 70, 75 и 80 лет. Также автоматически могут начислять отдельные гарантированные минимальные выплаты для неработающих пенсионеров, достигших определенного возраста и имеющих необходимый страховой стаж.

Однако на этом перечень автоматических надбавок фактически заканчивается.

Надбавка на уход: кому положена

Это одна из самых распространенных доплат. Сегодня ее размер составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 1 038 гривен ежемесячно

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На нее могут претендовать

украинцы с инвалидностью І группы;

одинокие пенсионеры, которые нуждаются в посторонней помощи.

Для оформления нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и предоставить медицинские документы. Иначе ее не назначат.

Доплата за содержание детей и родственников

Также не всем известно, что для неработающих пенсионеров предусмотрены дополнительные деньги за содержание детей или других членов семьи. Например, если бабушка или дедушка воспитывают внука или содержат взрослого ребенка с инвалидностью, они имеют право на дополнительные средства. Но это право необходимо подтвердить медицинскими документами и подать заявление в ПФУ.

Для гражданских пенсионеров выплата составляет:

150 гривен на каждого ребенка.

Для военных пенсионеров сумма значительно выше:

1 297,50 гривны на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Доплата для почетных доноров

Украинцы со званием "Почетный донор Украины" тоже имеют право на отдельную ежемесячную доплату. Речь идет о пенсионерах, которые получили звание почетного донора после 26 января 2026 года. Сейчас им выплачивают 259 гривен ежемесячно.

Но Пенсионный фонд не всегда узнает о таком статусе автоматически. Нужно обратиться в отделение лично, предоставить удостоверение и написать заявление.

Доплаты для чернобыльцев, ветеранов и других льготников

Отдельные повышения предусмотрены для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

чернобыльцев;

жертв нацистских преследований;

реабилитированных лиц;

жителей горных населенных пунктов;

членов семей погибших шахтеров.

Право на такие выплаты тоже нужно подтверждать документально. Без визита в Пенсионный фонд надбавка может так и остаться неоформленной.

Как проверить, не теряете ли вы деньги

Эксперты советуют заказать выписку из пенсионного дела.

Сделать это можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через личный кабинет на портале ПФУ;

отправив запрос по почте.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы со страховым стажем менее 15 лет не смогут выйти на пенсию по возрасту в 65 лет. Вместо этого они могут рассчитывать на социальную помощь в размере 2 595 грн в месяц. Другой вариант — докупить стаж. В 2026 году это стоит от 1902 до 3804 грн в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные могут выйти на пенсию раньше других. Для этого нужно иметь не менее 25 лет службы или достичь 45-летнего возраста и накопить необходимый страховой стаж. Чем больше выслуга лет, тем выше будет пенсия.