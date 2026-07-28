Пенсии почти в 13 000 грн: кому в августе начислят повышенные выплаты

Женщина с книгой, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года отдельные категории населения получат расширенные социальные гарантии в виде повышенного минимального уровня пенсии. В период военного положения на особую поддержку могут рассчитывать родственники военнослужащих, погибших при защите страны от агрессии РФ.

О том, кому предусмотрены повышенные пенсии и о нюансах в оформлении, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях предусмотрены повышенные пенсии в августе

По информации Министерства по делам ветеранов, члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Ее назначают, если человек скончался:

во время прохождения военной службы;

не позднее чем через три месяца после даты увольнения;

позже чем через три месяца в результате ранения, контузии или болезни, полученной во время службы.

Таким же правом наделены семьи военных, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии — их приравнивают к семьям погибших в соответствии с нормами закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2026 году усиленная финансовая поддержка предоставляется следующим категориям граждан:

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нетрудоспособным членам семей, потерявшим родственников при защите страны;

детям погибших военнослужащих, если вместо пенсии им назначается государственная помощь.

В этом году для таких категорий граждан существенно повысили минимальную гарантированную финансовую поддержку. Летом выплаты составляют 12 810 грн, тогда как год назад они находились на уровне 8 000 грн.

Такую сумму минимальной пенсионной помощи предоставляют каждому нетрудоспособному члену семьи, в частности родителям, супругам, а также одному ребенку погибшего военнослужащего.

Также пересмотрели минимальную сумму поддержки для семей погибших военнослужащих в случаях, когда пенсию назначают двум и более членам семьи, кроме нетрудоспособных родителей и супруга/супруги, а также в случае выплат социальной помощи двум и более детям погибших защитников. Сейчас начисляют по 10 020 грн на каждого члена семьи, тогда как год назад выплачивали по 6 100 грн.

Согласно плану правительства, каждую весну такие выплаты будут подлежать индексации.

Какие правила оформления повышенной пенсии

Родственники погибших военных могут обратиться за назначением выплат, подав заявление и необходимые документы:

лично в отделение Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг;

удаленно через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии в случае потери кормильца необходимо предоставить:

заявление о назначении такого вида пенсии;

паспорт/ID-карту;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти военнослужащего;

справку из воинской части/выписку из приказа об обстоятельствах смерти;

документы, подтверждающие состав семьи и нахождение на содержании;

реквизиты счета (IBAN).

Если смерть наступила в результате ранения, контузии или увечья во время боевых действий, необходимо дополнительно подать акт служебного расследования о несчастном случае.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельной категории граждан ПФУ выплачивает гарантированную минимальную пенсию, которая существенно превышает стандартный уровень. Речь идет о сумме в 16 500 грн вместе с доплатами и повышениями. Тогда как в 2026 году обычная минимальная пенсия составляет 2 595 грн. На повышенную сумму могут рассчитывать люди с инвалидностью второй группы.

Также Новини.LIVE писали, кому Пенсионный фонд может начислить 50% от минимального размера пенсии в этом году. Законодательство предусматривает выплату в основном незначительных сумм доплат, однако отдельной группе граждан предоставляется половина суммы от "минималки". Соответствующее право имеют бывшие военнослужащие за содержание нетрудоспособных родственников.