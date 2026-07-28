Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионеры получат в августе почти 13 000 грн: какой статус даст право

Пенсионеры получат в августе почти 13 000 грн: какой статус даст право

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 06:10
Пенсии почти в 13 000 грн: кому в августе начислят повышенные выплаты
Женщина с книгой, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года отдельные категории населения получат расширенные социальные гарантии в виде повышенного минимального уровня пенсии. В период военного положения на особую поддержку могут рассчитывать родственники военнослужащих, погибших при защите страны от агрессии РФ.

О том, кому предусмотрены повышенные пенсии и о нюансах в оформлении, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях предусмотрены повышенные пенсии в августе

По информации Министерства по делам ветеранов, члены семей погибших (умерших) военнослужащих имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Ее назначают, если человек скончался:

  • во время прохождения военной службы;
  • не позднее чем через три месяца после даты увольнения;
  • позже чем через три месяца в результате ранения, контузии или болезни, полученной во время службы.

Таким же правом наделены семьи военных, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии — их приравнивают к семьям погибших в соответствии с нормами закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2026 году усиленная финансовая поддержка предоставляется следующим категориям граждан:

Читайте также:
  • нетрудоспособным членам семей, потерявшим родственников при защите страны;
  • детям погибших военнослужащих, если вместо пенсии им назначается государственная помощь.

В этом году для таких категорий граждан существенно повысили минимальную гарантированную финансовую поддержку. Летом выплаты составляют 12 810 грн, тогда как год назад они находились на уровне 8 000 грн.

Такую сумму минимальной пенсионной помощи предоставляют каждому нетрудоспособному члену семьи, в частности родителям, супругам, а также одному ребенку погибшего военнослужащего.

Также пересмотрели минимальную сумму поддержки для семей погибших военнослужащих в случаях, когда пенсию назначают двум и более членам семьи, кроме нетрудоспособных родителей и супруга/супруги, а также в случае выплат социальной помощи двум и более детям погибших защитников. Сейчас начисляют по 10 020 грн на каждого члена семьи, тогда как год назад выплачивали по 6 100 грн.

Согласно плану правительства, каждую весну такие выплаты будут подлежать индексации.

Какие правила оформления повышенной пенсии

Родственники погибших военных могут обратиться за назначением выплат, подав заявление и необходимые документы:

  • лично в отделение Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг;
  • удаленно через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии в случае потери кормильца необходимо предоставить:

  • заявление о назначении такого вида пенсии;
  • паспорт/ID-карту;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о смерти военнослужащего;
  • справку из воинской части/выписку из приказа об обстоятельствах смерти;
  • документы, подтверждающие состав семьи и нахождение на содержании;
  • реквизиты счета (IBAN).

Если смерть наступила в результате ранения, контузии или увечья во время боевых действий, необходимо дополнительно подать акт служебного расследования о несчастном случае.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельной категории граждан ПФУ выплачивает гарантированную минимальную пенсию, которая существенно превышает стандартный уровень. Речь идет о сумме в 16 500 грн вместе с доплатами и повышениями. Тогда как в 2026 году обычная минимальная пенсия составляет 2 595 грн. На повышенную сумму могут рассчитывать люди с инвалидностью второй группы.

Также Новини.LIVE писали, кому Пенсионный фонд может начислить 50% от минимального размера пенсии в этом году. Законодательство предусматривает выплату в основном незначительных сумм доплат, однако отдельной группе граждан предоставляется половина суммы от "минималки". Соответствующее право имеют бывшие военнослужащие за содержание нетрудоспособных родственников.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации