Пенсионный фонд задерживает деньги по решениям суда: как ускорить выплаты

Пожилые люди, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Выиграть суд против Пенсионного фонда и реально получить деньги — совсем не одно и то же. Даже с положительным решением на руках пенсионеры обречены ждать выплат годами. Дело в постановлении №821, принятом летом прошлого года. Оно дает ПФУ "зеленый свет" на погашение долгов только при наличии денег в бюджете.

Как поторопить Пенсионный фонд, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта издания "На пенсии" Ирину Полякову.

Ситуация с финансированием сейчас выглядит абсурдной:

91 миллиард гривен составляет общий долг ПФУ перед пенсионерами по судебным делам.

1 миллиард гривен — это сумма, которая заложена на выплаты в этом году.

"Если ежегодно выделять по миллиарду, то долг выплатят за 91 год. То есть человек, которому сегодня 70 лет и который выиграл суд, по этой математике получит свои деньги в 161 год", — отмечает Ирина Полякова.

Как вернуть деньги: три действенные тактики

Правозащитники советуют не ждать десятилетиями в общей очереди, а действовать на опережение. Механизм таков:

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Задокументируйте свой запрос через официальный портал ПФУ — это ваше официальное доказательство. Авторизоваться можно через "Дію" или электронную подпись. Далее создайте обращение по исполнению решения суда, укажите номер дела и прикрепите сканы документов. Если суд обязал ПФУ выплатить вам конкретную сумму задолженности, бумаги следует направлять непосредственно в Государственную казначейскую службу. Это учреждение имеет законное право списывать деньги со счетов фонда принудительно. В случаях, когда решение требует именно перерасчета ежемесячных выплат, за дело должны браться государственные исполнители. Они имеют полномочия накладывать на фонд штрафы и привлекать полицию из-за игнорирования судебных приказов.

Самый эффективный способ — просить о судебном контроле по статье 382 Кодекса административного судопроизводства. Но делать это нужно еще во время рассмотрения дела. Судья обяжет руководителя управления ПФУ лично отчитываться о выплатах, а за невыполнение должностному лицу грозит персональный денежный штраф.

Если же процесс уже завершен, юристы рекомендуют подавать новый иск о признании бездействия фонда противоправной по статье 383.

Параллельно идут суды по отмене правительственных запретов на выплаты. Киевский окружной админсуд уже отменил скандальное постановление № 821 и признал его незаконным. Однако чиновники сразу подали апелляцию, поэтому дело сейчас застряло в высшей судебной инстанции.

Тем временем Минсоцполитики весной подготовило новый проект документа на замену. Но попытка чиновников договориться с обществом полностью провалилась. Во время общественного обсуждения 99% участников выступили категорически против новой редакции.

В новом тексте чиновники снова прописали старую формулу: выплачивать долги только в пределах имеющихся средств. На практике это просто консервирует существующие очереди еще на годы вперед.

Правозащитники уже официально обратились в Кабмин и Верховную Раду с требованием полностью заблокировать принятие этого документа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году правила выхода на пенсию в Украине остаются привязанными к возрасту и страховому стажу. Для назначения выплат в 60 лет нужно не менее 33 лет стажа, в 63 года — от 23 лет, а в 65 — не менее 15 лет. В то же время для отдельных категорий граждан действуют льготные условия досрочного отдыха.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры имеют право на доплаты, но автоматически их не назначат. Без обращения пенсионерам обычно начисляют только возрастные доплаты, тогда как другие — например надбавка на уход, выплаты за содержание нетрудоспособных членов семьи, доплаты почетным донорам или отдельные льготы для ветеранов и чернобыльцев — нужно оформлять самостоятельно через заявление и подтверждающие документы.