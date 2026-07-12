Угрожают арестом имущества или звонят родственникам: что категорически запрещено коллекторам

Разговор по телефону, расстроенная женщина. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Просроченный кредит еще не означает, что человек лишается прав. На самом деле же многие заемщики после первого пропущенного платежа сталкиваются не только с напоминаниями о долге, но и с настоящим психологическим давлением. Кому-то звонят по десять раз в день, кому-то пишут сообщения с угрозами, а иногда доходит даже до звонков родственникам или работодателю.

Известно, что на самом деле могут делать коллекторы и за что им грозит ответственность. Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Кто контролирует работу коллекторов

Несколько лет назад правила работы коллекторских компаний изменились. Сейчас их деятельность регулирует Закон Украины "О потребительском кредитовании", а контролирует её Национальный банк Украины.

Что коллекторы имеют право делать

Коллекторы могут только уведомлять о наличии задолженности и предлагать варианты ее добровольного погашения.

Для этого они могут:

звонить по телефону;

отправлять SMS;

писать электронные письма;

отправлять сообщения способом, разрешенным законом.

Во время первого разговора представитель компании должен назвать:

своё имя;

название компании;

от имени какого кредитора он действует;

сумму просроченной задолженности.

Кроме того, вы имеете полное право запросить документы, подтверждающие, что именно эта компания действительно получила право требовать возврата вашего долга.

Не каждый, кто звонит, является законным коллектором

Если вам звонят с требованием вернуть кредит, не спешите паниковать.

Сначала попросите назвать полное название компании, после чего проверьте его в открытом Реестре коллекторских компаний на сайте Национального банка.

Иногда этого уже достаточно, чтобы понять, имеете ли вы дело с законной компанией или с людьми, которые просто прикрываются статусом коллекторов.

Что коллекторам категорически запрещено

Коллекторы не имеют права:

угрожать физической расправой;

пугать арестом имущества без решения суда;

говорить об уголовной ответственности исключительно из-за долга;

представляться сотрудниками полиции, прокуратуры, суда или исполнительной службы;

высылать поддельные "судебные повестки" или документы, похожие на официальные.

Сколько раз могут звонить

Коллекторы не имеют права:

звонить с 20:00 до 9:00;

связываться с должником более двух раз в сутки, если человек сам об этом не просил.

Поэтому десятки звонков в течение дня — это уже нарушение.

Могут ли звонить вашим родственникам

Многих это удивляет, но нет, если вы не давали на это согласия.

Коллекторы не имеют права использовать ваших родственников, друзей, соседей или работодателя для оказания давления.

Если они начинают звонить вашим близким только для того, чтобы оказать на вас давление, это может быть не только нарушением Закона "О потребительском кредитовании", но и законодательства о защите персональных данных.

Кстати, любое третье лицо уже во время первого разговора может потребовать больше не использовать его персональные данные. После этого звонки должны прекратиться.

Если угрожают судом или арестом имущества

Это одна из самых распространенных угроз. Но стоит знать, что коллекторы не могут:

налагать арест на имущество;

блокировать банковские счета;

описывать квартиру или автомобиль;

выселять человека;

возбуждать уголовные дела.

Все это могут делать только суд и государственный или частный исполнитель после вынесения соответствующего судебного решения.

Поэтому сообщения вроде "завтра приедет полиция", "имущество уже арестовано" или "сегодня возбудят уголовное дело" чаще всего являются простой манипуляцией.

Куда обращаться с жалобой

Если коллекторы нарушают закон, не игнорируйте это. Прежде всего сохраните все доказательства:

записи телефонных разговоров;

SMS;

скриншоты сообщений;

фотографии писем;

журнал звонков.

После этого можно обратиться в Национальный банк Украины, который контролирует деятельность коллекторских компаний.

НБУ имеет право:

проводить проверки;

налагать штрафы;

выносить предупреждения;

даже исключать компании из официального реестра.

Если же вам угрожают физической расправой, вымогают деньги незаконными способами или распространяют ваши персональные данные — нужно обращаться еще и в полицию.

Как сообщали Новини.LIVE, во время военного положения украинцы не освобождаются от обязанности возвращать кредиты, даже если потеряли работу или доход из-за войны. В то же время банки не могут начислять штрафы и пени за просрочку, а заемщики, оказавшиеся в затруднительном положении, могут обратиться за реструктуризацией долга или кредитными каникулами.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут бесплатно проверить, внесены ли они в Единый реестр должников, а также открыты ли в их отношении исполнительные производства. Сделать это можно онлайн через официальный реестр Министерства юстиции или в приложении "Дія", потратив всего несколько минут.