Долги по кредитам хотят взыскивать без суда: что может измениться для украинцев

Расстроенная женщина, денежные купюры. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут изменить правила для людей, которые имеют долги по кредитам. Банки и финансовые компании требуют упростить процедуру возврата долгов и частично отменить ограничения, которые ввели после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LIGA.net.

По мнению финучреждений, вернуть долги сейчас очень сложно, поэтому риски закладывают в высокие проценты для всех клиентов. Но юристы опасаются, что новые правила могут ударить по людям, которые из-за войны остались без доходов или жилья.

Чем банки аргументируют новые требования

В начале войны украинцев защитили от жесткого взыскания долгов.

В частности:

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банкам запретили забирать ипотечное жилье за долги;

людей нельзя выселять из залоговых квартир;

за просроченные потребительские кредиты не начисляют штрафы и пеню.

Такие ограничения действуют во время военного положения.

Это помогло многим украинцам пережить сложный период. Но из-за этого часть людей просто перестала платить кредиты.

Какие изменения предлагают

Банковские ассоциации уже передали свои предложения в Верховную Раду и НБУ. Для этого в парламенте уже создали специальную рабочую группу.

Среди главных идей:

возврат процентов и дополнительных платежей за просроченные кредиты;

взыскание небольших долгов без обращения в суд;

ускорение решений суда о взыскании задолженности;

разрешение на изъятие ипотечного жилья.

Речь идет прежде всего о регионах, которые считаются относительно безопасными.

В банках объясняют: когда вернуть долг очень сложно, финансовые учреждения вынуждены компенсировать риски за счет других клиентов.

Поэтому из-за проблем с долгами кредиты подорожают даже для тех людей, которые погашают их без просрочек.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, должна ли жена отвечать за долги мужа. Это зависит от того, совместный заем или личный. Жена не обязана погашать долги мужа, если речь идет о его личном кредите. При этом ответственность делится пополам, если кредит был взят на нужды семьи и использован в интересах семьи, на приобретение общего имущества, которым пользуются супруги и если совместное решение о кредите было зафиксировано документально.

Также Новини.LIVE сообщали, когда банк может выселить из ипотечного жилья. Банк может обратиться в суд или переоформить квартиру на себя. После этого должник должен освободить жилье в течение месяца. В противном случае выселение будет принудительным.