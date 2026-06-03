Кредиты в Украине: освобождает ли потеря работы от обязательств

Женщина возле ноутбука, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за войны многие украинцы потеряли работу, а кто-то вообще был вынужден переехать за границу. При этом обязательства по кредитам никуда не исчезли.

Могут ли банки отсрочить уплату долга или вообще его "простить", рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Можно ли не платить кредит из-за потери работы

Суды единодушны в своих решениях: безработица или финансовые трудности не являются основаниями для автоматического аннулирования долга.

Даже если человек потерял средства к существованию из-за боевых действий, эвакуации или закрытия предприятия — долг останется.

Сделают ли поблажку из-за форс-мажора

Часто должники ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, связанные с войной.

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Верховный Суд подчеркивает:

кредитный договор не прекращается из-за войны;

отсутствие доходов не считается форс-мажором;

сложное материальное положение не освобождает от возврата кредита;

должник должен доказать, как именно война сделала уплату кредита невозможной.

Такие обстоятельства не признаются непреодолимой силой. Они могут помочь избежать санкций за неуплату, но не самого долга.

Какие льготы действуют во время войны

В то же время для должников все же существуют некоторые послабления.

Во время военного положения банки не имеют права начислять:

штрафы;

пеню;

другие санкции за просрочку.

Кроме того, штрафные начисления после 24 февраля 2022 года подлежат списанию.

Когда война может стать весомым аргументом

Больше шансов доказать влияние форс-мажора у тех, кто непосредственно пострадал от боевых действий.

Например, если:

жилье или предприятие были разрушены;

имущество осталось на временно оккупированной территории;

человек потерял доступ к своим активам из-за боевых действий.

В этих ситуациях суд может учесть индивидуальные обстоятельства, но их надо подтвердить документально. В частности, приказами об увольнении, документами о потере работы или доходов, подтверждением эвакуации, актами о повреждении или уничтожении имущества, а также доказательствами потери доступа к активам.

Что делать, если нет возможности платить

Не стоит молча накапливать долги и ждать судебных исков. Если вы докажете невозможность своевременной оплаты, банки могут предложить:

реструктуризацию задолженности;

кредитные каникулы;

продление срока кредитования;

возврат долга на более выгодных условиях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что военнослужащие и члены их семей имеют право на кредитные льготы во время войны. Если банки продолжают начислять комиссии, такие платежи можно обжаловать, особенно если они не предусмотрены кредитным договором.

Также Новини.LIVE сообщали о законопроекте, который может ограничить штрафные санкции за просроченные кредиты. Вместе с тем предлагается отменить повторные штрафы за один и тот же долг и запретить банкам "накручивать" долги за счет процентов и штрафов.