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Главная Финансы "Ощад24" не пропускает некоторые суммы переводов: важные нюансы

"Ощад24" не пропускает некоторые суммы переводов: важные нюансы

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 06:01
Переводы в Ощад24 на сумму от 1 000 грн: что важно знать клиентам в июне
Люди с картой и телефоном в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный  "Ощадбанк" в целях защиты средств клиентов от мошеннических списаний установил жесткие лимиты и требует дополнительного подтверждения при осуществлении денежных переводов через "Ощад24/7". Известно, какие суммы невозможно отправить без ввода кода, присланного на финансовый номер телефона, а также другие актуальные ограничения в июне 2026 года.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на представителей банка.

Актуальные лимиты на денежные переводы в Ощадбанке в июне

Как пояснил представитель финучреждения, Ощадбанк в рамках минимизации угроз со стороны мошенников ввел жесткие требования к осуществлению финансовых операций через мобильное приложение и веб-банкинг "Ощад24/7", поскольку именно на дистанционное списание средств поступает больше всего жалоб от клиентов.

Строгие меры, введенные банком, позволяют снизить риски потери средств с банковских счетов физических лиц. Речь идет о требовании минимально возможной суммы, которая не требует подтверждения посредством SMS-кода на финансовый номер телефона клиентов. Более крупные переводы требуют обязательного дополнительного согласия со стороны отправителя.

Если раньше соответствующие запросы могли поступать через различные каналы связи с банком, в частности через интернет, то теперь коды отправляют исключительно в виде SMS-уведомлений на номера, привязанные к картам. Соответствующие изменения делают невозможной противоправную деятельность мошенников, пытающихся получить онлайн-доступ к средствам граждан через сеть.

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Учитывая это, в 2026 году все без исключения клиенты обязаны подтверждать такие операции. В настоящее время только операции до 1 000 грн разрешается осуществлять без OTP-верификации, тогда как более крупные суммы подлежат подтверждению.

Как отметили в банке, такие ограничения стали частью политики углубленной аутентификации лиц, введенной в рамках решения Национального банка Украины (НБУ) (постановление № 58 от 03.05.2023).

Кроме того, в ночное время суток действует ограничение на перевод средств, ведь именно в этот период фиксируется наибольшая мошенническая активность. Не допускается отправлять онлайн более 10 000 грн. В связи с этим в финансовом учреждении рекомендуют перенести осуществление соответствующих операций на дневное время.

С какими проблемами при переводах через "Ощад24" сталкиваются клиенты

По информации клиентов на странице банка в социальной сети Facebook, некоторые граждане столкнулись с трудностями из-за необходимости подтверждения финансовых операций путем получения SMS-сообщений с кодом. Некоторые просят вернуть возможность получать коды по другим каналам связи. Такая необходимость продиктована тем, что не везде есть мобильное покрытие, а потому часть граждан лишена возможности совершать переводы.

В частности, на эту проблему жалуются украинские военнослужащие, находящиеся на территориях боевых действий, где нет сотовой связи, а также граждане, проживающие на оккупированных территориях.

Из-за таких ограничений они не имеют возможности свободно распоряжаться собственными средствами и осуществлять необходимые элементарные расчеты.

Представитель Ощадбанка пояснил, что соответствующие меры по-прежнему остаются актуальными с целью усиления защиты клиентов от мошенников, всплеск активности которых наблюдается во время военного положения.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как изменить лимиты в приложении "Ощад24" по карте. В банке пояснили, что это можно сделать через приложение. Для этого нужно зайти в приложение и выбрать карту, требующую изменения настроек. Кроме того, изменить или снять ограничения граждане могут через чат-бот Ощадбанка.

Также Новини.LIVE писали о действии тарифов для виртуальных карт Ощадбанка в июне. В частности, некоторые операции останутся бесплатными, однако предусмотрена комиссия за снятие наличных и за осуществление отдельных видов платежей. Граждане могут легко открыть виртуальную карту Ощадбанка. Для этого нужно выполнить несколько шагов в приложении "Дія".

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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