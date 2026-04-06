Тариф на распределение природного газа: кто заплатит больше в апреле

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с апреля 2026 года произошла корректировка стоимости доставки природного газа. Платить по новым тарифам будет только часть потребителей голубого топлива, в частности, являющихся клиентами ООО "Газораспределительные сети Украины".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление № 2163 НКРЭКУ.

Для кого изменились тарифы на доставку газа в апреле

По информации компании, в апреле второй раз за год пересмотрели стоимость распределения природного газа для части клиентов. Речь идет об изменении тарифов на доставку для небытовых потребителей. Для такой категории повышение произошло в два этапа:

С 1 января тариф на услугу распределения природного газа составил 2,92 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС); С 1 апреля 2026 года тариф на доставку топлива составляет 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).

Это предусмотрено постановлением № 2163 Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 19.12.2025 года.

Тарифы на доставку газа для населения останутся неизменными. Стоимость будет фиксированной на все время военного положения.

"Обращаем внимание: тариф для населения остается неизменным в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено", — говорится в материалах.

Сколько будет стоить 1 куб. м газа в апреле

Газопоставщики обнародовали актуальные тарифы на апрель для населения. Предложения доступны от восьми компаний.

В частности, для около 98% бытовых потребителей (12 млн домохозяйств) Нафтогаза цена остается одной из самых низких — 7,96 грн за куб. м. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля текущего года.

У других компаний годовые тарифы несколько выше — от 7,98 до 9,99 грн. Вместе с этим некоторые поставщики предлагают клиентам месячные тарифы, которые могут существенно отличаться. В частности, в этом месяце они колеблются в пределах от 8,46 грн до более чем 31 грн за куб. м.

Также в 2026 году потребители могут заплатить меньше за доставку природного газа. Для этого стоит воспользоваться возможностью осуществления оплаты за весь год сразу.

В целом в Украине на время военного положения установлен мораторий на изменение цен.

Ранее Новини.LIVE писали, что весной клиенты Нафтогаза столкнулись с рядом проблем при использовании мобильного приложения "Куб". В компании объяснили, куда можно обратиться в случае появления трудностей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что весной Нафтогаз изменил реквизиты для осуществления оплаты, из-за этого некоторые прислали средства по старым данным, что привело к проблемам. В то же время в компании заверили, что присланные деньги все равно зачислят.