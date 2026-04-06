Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тарифы на доставку газа: для кого изменились цены в апреле

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 08:50
Тариф на распределение природного газа: кто заплатит больше в апреле
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с апреля 2026 года произошла корректировка стоимости доставки природного газа. Платить по новым тарифам будет только часть потребителей голубого топлива, в частности, являющихся клиентами ООО "Газораспределительные сети Украины".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на постановление № 2163 НКРЭКУ.

Для кого изменились тарифы на доставку газа в апреле

По информации компании, в апреле второй раз за год пересмотрели стоимость распределения природного газа для части клиентов. Речь идет об изменении тарифов на доставку для небытовых потребителей. Для такой категории повышение произошло в два этапа:

  1. С 1 января тариф на услугу распределения природного газа составил 2,92 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС);
  2. С 1 апреля 2026 года тариф на доставку топлива составляет 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).

Это предусмотрено постановлением № 2163 Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 19.12.2025 года.

Тарифы на доставку газа для населения останутся неизменными. Стоимость будет фиксированной на все время военного положения.

Читайте также:

"Обращаем внимание: тариф для населения остается неизменным в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено", — говорится в материалах.

Сколько будет стоить 1 куб. м газа в апреле

Газопоставщики обнародовали актуальные тарифы на апрель для населения. Предложения доступны от восьми компаний.

В частности, для около 98% бытовых потребителей (12 млн домохозяйств) Нафтогаза цена остается одной из самых низких — 7,96 грн за куб. м. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля текущего года.

У других компаний годовые тарифы несколько выше — от 7,98 до 9,99 грн. Вместе с этим некоторые поставщики предлагают клиентам месячные тарифы, которые могут существенно отличаться. В частности, в этом месяце они колеблются в пределах от 8,46 грн до более чем 31 грн за куб. м.

Также в 2026 году потребители могут заплатить меньше за доставку природного газа. Для этого стоит воспользоваться возможностью осуществления оплаты за весь год сразу.

В целом в Украине на время военного положения установлен мораторий на изменение цен.

Ранее Новини.LIVE писали, что весной клиенты Нафтогаза столкнулись с рядом проблем при использовании мобильного приложения "Куб". В компании объяснили, куда можно обратиться в случае появления трудностей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что весной Нафтогаз изменил реквизиты для осуществления оплаты, из-за этого некоторые прислали средства по старым данным, что привело к проблемам. В то же время в компании заверили, что присланные деньги все равно зачислят.

тарифы коммунальные услуги Нафтогаз
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации