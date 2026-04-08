Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новый формат платежек в Нафтогазе: что советуют клиентам

Новый формат платежек в Нафтогазе: что советуют клиентам

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 08:50
Квитанции в Нафтогазе: клиентам рекомендуют новый формат
Квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к клиентам с рекомендацией выбрать современный формат коммунальных квитанций за услугу газоснабжения. Цифровой аналог платежек формируется раньше и доступен для просмотра с 10-го числа ежемесячно.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Нафтогаза в соцсети Facebook.

Подробнее о новом формате платежек Нафтогаза

По информации компании, клиентам целесообразно перейти на современный вариант получения подтверждения оплаты за голубое топливо в виде цифровых платежек. Такой формат является более удобным и экологичным.

В компании объясняют, что все привыкли получать бумажные платежки и хранить "на всякий случай", однако со временем они накапливаются, занимают место и постепенно теряют свою ценность. В то же время в цифровом формате вся информация остается упорядоченной и доступной.

В частности, в мобильном приложении "Куб" все платежки за предыдущие годы хранятся в одном архиве. В нем можно:

  • быстро найти необходимый счет;
  • проверить историю совершенной оплаты;
  • отследить объемы потребления газа по месяцам.

Благодаря цифровым платежкам клиенты не будут привязаны к ожиданиям бумажных квитанций, что позволит сэкономить время и не волноваться о потере или повреждении.

Согласно правилам, электронный формат счетов доступен с 10-го числа, тогда как бумажные отправляют после 20-го.

Также онлайн-квитанции можно просматривать:

  • в личном кабинете на сайте;
  • на электронной почте.

В частности, можно получить счета "на руки" за предыдущие периоды, выбрав опцию "Скачать".

Как отказаться от бумажных платежек

Клиенты газоснабжающей компании могут отказаться от бумажных квитанций в несколько кликов в личном кабинете на портале. Для этого нужно:

  • зайти в собственный кабинет;
  • нажать на пункт "Настройки";
  • выбрать опцию "Получать счета онлайн".

Также граждане могут перейти на электронную платежку в "Кубе" в разделе "Счет". В частности, после оплаты достаточно нажать на пункт "Отказаться от бумажной платежки". Воспользоваться правом отказа от бумажной платежки может только владелец лицевого счета.

"Отказ от бумажных квитанций — это не только о комфорте. Это сознательный выбор в пользу рационального использования ресурсов и уменьшения лишней бумаги в повседневной жизни", — добавили в компании.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, для кого изменились тарифы на доставку природного газа в апреле. По информации компании, изменился тариф для небытовых потребителей. Теперь он составляет 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты могут делать оплату счетов за газ картой "Нацкэшбэка". Весной украинцы могут получить по новым правилам максимальную сумму кэшбэка в 3 000 грн.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации