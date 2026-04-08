Квитанции в Нафтогазе: клиентам рекомендуют новый формат

Квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к клиентам с рекомендацией выбрать современный формат коммунальных квитанций за услугу газоснабжения. Цифровой аналог платежек формируется раньше и доступен для просмотра с 10-го числа ежемесячно.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Нафтогаза в соцсети Facebook.

По информации компании, клиентам целесообразно перейти на современный вариант получения подтверждения оплаты за голубое топливо в виде цифровых платежек. Такой формат является более удобным и экологичным.

В компании объясняют, что все привыкли получать бумажные платежки и хранить "на всякий случай", однако со временем они накапливаются, занимают место и постепенно теряют свою ценность. В то же время в цифровом формате вся информация остается упорядоченной и доступной.

В частности, в мобильном приложении "Куб" все платежки за предыдущие годы хранятся в одном архиве. В нем можно:

Читайте также:

быстро найти необходимый счет;

проверить историю совершенной оплаты;

отследить объемы потребления газа по месяцам.

Благодаря цифровым платежкам клиенты не будут привязаны к ожиданиям бумажных квитанций, что позволит сэкономить время и не волноваться о потере или повреждении.

Согласно правилам, электронный формат счетов доступен с 10-го числа, тогда как бумажные отправляют после 20-го.

Также онлайн-квитанции можно просматривать:

в личном кабинете на сайте;

на электронной почте.

В частности, можно получить счета "на руки" за предыдущие периоды, выбрав опцию "Скачать".

Как отказаться от бумажных платежек

Клиенты газоснабжающей компании могут отказаться от бумажных квитанций в несколько кликов в личном кабинете на портале. Для этого нужно:

зайти в собственный кабинет;

нажать на пункт "Настройки";

выбрать опцию "Получать счета онлайн".

Также граждане могут перейти на электронную платежку в "Кубе" в разделе "Счет". В частности, после оплаты достаточно нажать на пункт "Отказаться от бумажной платежки". Воспользоваться правом отказа от бумажной платежки может только владелец лицевого счета.

"Отказ от бумажных квитанций — это не только о комфорте. Это сознательный выбор в пользу рационального использования ресурсов и уменьшения лишней бумаги в повседневной жизни", — добавили в компании.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, для кого изменились тарифы на доставку природного газа в апреле. По информации компании, изменился тариф для небытовых потребителей. Теперь он составляет 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты могут делать оплату счетов за газ картой "Нацкэшбэка". Весной украинцы могут получить по новым правилам максимальную сумму кэшбэка в 3 000 грн.