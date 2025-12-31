В Ощадбанке объяснили, как избежать финансовых проблем с неактивными картами

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили, при каких условиях возможно закрытие платежной карты. Также уточнили правила списания комиссии за "обслуживание неактивных счетов" и может ли возникнуть задолженность в случае взыскания такой платы.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с неактивными картами в Ощадбанке

О появлении проблем с закрытием платежной карты в Ощадбанке рассказала одна из клиенток на странице банка в соцсети. Она отметила, что не может закрыть счет, ведь действуют особые правила относительно остатка средств. Необходимо, чтобы клиент полностью снял денежную сумму, иначе закрытие будет невозможно.

В конкретном случае речь шла о валютной карте, где женщине на кассе не смогли выдать деньги со счета, поскольку не хватало определенной суммы центов.

"Банк, в котором невозможно закрыть счет, а только платить за него...", — говорится в обращении.

Правила закрытия карт в Ощаде

Представитель банка пояснил, что клиент имеет право закрыть банковский счет, написав в отделении соответствующее заявление. После чего кассир должен выдать остаток средств с карты или можно перевести их через приложение. Если деньги останутся — счет не закроется. На такие случаи предусмотрена специальная комиссия.

Так, внутренние правила предусматривают списание комиссии за "обслуживание неактивного карточного счета". Согласно тарифам, предусматривается взыскание около 100 грн, если по карточному счету в течение года не произошло никаких операций. Однако при взыскании комиссии в случае недостачи на счете остаток в "минус" не уйдет.

"Если на момент обращения по счету еще остаются средства, эти средства можно получить в кассе или указать другой счет для перевода. Не менее важным является момент со списанием средств за обслуживание неактивного карточного счета, комиссия удерживается только в случае, когда в течение 12 месяцев не было движения средств, и в минус списаний не будет. Что подразумевается, например, если по счету остаток 0,23 копейки, то только они и спишутся, но задолженности при этом не будет возникать", — пояснил работник банка.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, действуют ли комиссии для цифровых карт в "Мобильном Ощаде". Украинцам уточнили, что плата зависит от подключенных услуг.

Также рассказывали, что Ощадбанк может не начислять пенсии тем, кто не имеет возможности заменить старые карты на новые. С такой проблемой столкнулись те, кто находится за пределами страны.