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Главная Финансы Льготная пенсия с 50 лет: какие профессии могут дать право

Льготная пенсия с 50 лет: какие профессии могут дать право

Ua ru
22 октября 2026 06:10
Льготные пенсии в Украине: какие профессии позволят оформить выплаты в 50 лет Новини.LIVE
Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует ряд профессий со сложными условиями труда, в которых вредные факторы или высокая физическая нагрузка негативно сказываются на здоровье работников. Государство для таких категорий граждан предоставляет возможность оформить льготные пенсии и выйти на "заслуженный отдых" раньше общего пенсионного возраста.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что означает льготная пенсия и для кого она доступна

Льготной пенсией называют особую форму пенсионного обеспечения, предусматривающую возможность оформить выплаты на льготных условиях по сравнению с традиционными нормами. Таким правом наделены граждане, которые длительный период посвятили работе на вредном, тяжелом или особо опасном производстве.

Вопрос назначения соответствующей пенсии регулируется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлением правительства № 461, в котором содержится перечень профессий и работ, дающих право на льготы (Список № 1 (работа в особо вредных/тяжелых условиях) и Список № 2 (работа во вредных/тяжелых условиях).

Льготную пенсию могут назначить работникам, занятым полный рабочий день:

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  • на подземных работах;
  • в химической промышленности;
  • в металлургии;
  • в шахтах;
  • в других отраслях, где условия труда негативно влияют на здоровье.

Какия условия получения льготных пенсий для разных категорий

Для получения льготной пенсии необходимо накопить определенный стаж и отработать установленное количество лет на работах, включенных в Список № 1. Условия для категорий по Списку № 1 (особо вредные/тяжелые условия труда):

  • мужчинам можно оформить пенсию с 50 лет на основании 25 лет стажа, из которых 10 лет были отработаны на работах по Списку № 1;
  • женщинам — с 50 лет на основании 20 лет стажа, из которых не менее семи с половиной лет были отработаны на работах по Списку № 1.

Условия для категорий Списка № 2 (вредные/тяжелые условия труда):

  • мужчинам — с 55 лет на основании 30 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет были отработаны на работах по Списку № 2;
  • женщинам — с 55 лет при наличии 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет были посвящены работам по Списку № 2.

Для мужчин-трактористов и машинистов в сельскохозяйственном производстве:

  • возраст — от 55 лет;
  • общий стаж — от 25 лет;
  • стаж работы трактористом/машинистом — от 15 лет.

Для женщин-доярок в колхозах/сельскохозяйственных предприятиях:

  • возраст — от 55 лет;
  • стаж — от 20 лет;
  • соблюдение норм обслуживания животных.

Для работниц текстильного производства:

  • возраст — от 55 лет;
  • стаж работы на станках/машинах текстильного производства — не менее 20 лет (согласно постановлению Кабмина № 583).

Для водителей городского пассажирского транспорта/тяжелого транспорта на вредных производствах:

  • возраст — от 55 лет;
  • для мужчин: минимум 30 лет стажа, из которых от 12 с половиной лет — на такой работе;
  • для женщин: 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет — на такой работе.

Женщинам, занятым в сельскохозяйственном производстве и имеющим пять и более детей, льготная пенсия назначается независимо от возраста и совокупного стажа.

Для матерей детей с инвалидностью с детства:

  • возраст — с 50 лет;
  • стаж — не менее 15 лет;
  • ребенок должен быть воспитан до 6-летнего возраста.

Как оформить льготную пенсию

Чтобы получить льготную пенсию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или онлайн через портал электронных услуг ПФУ.

Для этого необходимо собрать следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка с данными о льготном характере работы);
  • справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев стажа подряд;
  • справка о регистрации адреса проживания;
  • документы, подтверждающие особый статус;
  • документы о рождении и воспитании ребенка до 14-летнего возраста (при необходимости);
  • приказ о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда (в соответствии с постановлением № 442).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если официальная зарплата за время трудовой деятельности женщины составляла 23 000 грн при минимальном страховом стаже 33 года, то пенсия по возрасту будет на уровне 8 368 грн. Однако окончательный размер может быть выше, если человек имеет право на доплаты и надбавки.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПФУ начислит максимальные пенсии в октябре тем, кто в течение трудовой деятельности выполнял особые виды работ. По данным фонда, такие выплаты сейчас предоставляются сотрудникам силовых органов и работникам госорганов. Максимальная сумма может достигать 26 000 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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