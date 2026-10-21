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Главная Финансы Пенсия при зарплате 23 000 грн: какую сумму получат украинцы

Пенсия при зарплате 23 000 грн: какую сумму получат украинцы

Ua ru
21 октября 2026 06:10
Пенсии в Украине: какую сумму гарантируют зарплата 23 000 грн и 33 года стажа Новини.LIVE
Пожилые люди и молодежь. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы имеют право выходить на "заслуженный отдых" в 60, 63 или 65 лет, если это позволяет страховой стаж. При этом окончательная сумма пенсии будет зависеть от того, какова была официальная заработная плата в период трудовой деятельности: более высокий доход гарантирует более крупную выплату. В частности, известно, на что могут рассчитывать те, у кого зарплата составляла 23 000 грн.

О том, какая будет пенсия при таких условиях, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто имеет право оформить пенсию по возрасту в 2026 году

По информации пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), стандартная пенсия по возрасту назначается в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на ее оформление имеют только те, кто накопил не менее 15 лет стажа.

Поскольку в стране продолжается пенсионная реформа, предусматривающая ежегодное ужесточение требований к официальному стажу, в этом году действуют другие правила.

Так, в прошлом году граждане могли выйти на "заслуженный отдых" с 60 лет, имея 32 года стажа, а в 2026 году потребуется уже 33 года.

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В следующем году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 34 года, а в 2028-м — 35 лет.

По данным ПФУ, в этом году украинцы будут иметь право оформить пенсию, если выполнят следующие требования:

  • Выход на пенсию в 60 лет — при наличии 33 лет страхового стажа;
  • Оформление пенсии в 63 года — при наличии 23 лет страхового стажа;
  • Получение пенсии с 65 лет — при наличии 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии при зарплате 23 000 грн и 33 годах стажа

Сумма пенсионных выплат, которые будет назначать Пенсионный фонд, будет зависеть в основном от того, каков был официальный доход заявителя. Размер будущей пенсии по возрасту определяется по формуле, состоящей из трех составляющих:

  1. Средняя заработная плата: сумма средней зарплаты в стране за три последних года перед обращением за пенсией.
  2. Коэффициент заработной платы: показатель индивидуального соотношения зарплаты к средней по Украине за месяц.
  3. Коэффициент страхового стажа: количество месяцев работы, умноженное на величину оценки одного года стажа и поделенное на 12.

Пенсия = средняя заработная плата по Украине × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Благодаря пенсионному калькулятору каждый может сориентироваться, каков будет приблизительный размер выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту на основе индивидуальных данных.

В частности, если речь идет об официальном доходе во время трудовой деятельности женщины в размере 23 000 грн при минимальном стаже в 33 года, то будущая пенсия по возрасту составит 8 368 грн.

Речь идет о предварительной сумме, ведь окончательный размер выплаты может измениться в зависимости от различных факторов, в частности, права на доплаты и надбавки.

пенсії 2026
Расчет суммы пенсии. Источник: cost.ua/pension

В частности, пенсионерам со страховым стажем, превышающим минимально необходимый, предусмотрены некоторые доплаты. Сверхнормативным стажем считается наличие у мужчин стажа свыше 35 лет, а у женщин — более 30 лет.

Сумма надбавки за сверхстаж составляет 1% от пенсии за каждый год, однако не выше 1% от уровня прожиточного минимума для неработающих лиц. В 2026 году он составляет 2 595 грн, а значит, надбавка равна 25,9 грн. За десять лет сверхнормативного стажа доплата составит 259 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на максимальные пенсии в октябре. По данным ПФУ, такие выплаты сейчас предоставляются тем, кто в течение трудовой деятельности выполнял особую работу. В частности, речь идет о сотрудниках силовых органов и работниках государственных органов. Максимальные выплаты могут достигать 26 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые одинокие пенсионеры получат надбавки в размере 40% от минимальной пенсии. Речь идет о тех, кто нуждается в регулярном постороннем уходе и не имеет родственников. Доплаты к пенсии должны вырасти с 2027 года.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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