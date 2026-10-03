Пенсионерам в Украине могут повысить доплаты: кто и когда получит 1 440 грн

Пожилые мужчина и женщина. Фото: Новини.LIVE

В Украине отдельные категории пенсионеров могут получать ежемесячную надбавку на нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их содержании. При таких условиях предусмотрена доплата к пенсии в размере 50% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который планируют пересмотреть с 2027 года.

О том, как и когда изменятся доплаты, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кто может получать доплату к пенсии в размере 50%

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), выплата предусмотрена для неработающих военных пенсионеров. Речь идет о специальной надбавке после выхода на пенсию за содержание нетрудоспособных членов семьи, которые не получают никаких выплат от государства.

Такие начисления предусмотрены законом № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Претендовать на выплаты могут военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочников.

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Надбавки могут быть предоставлены к следующим пенсиям:

За выслугу лет — для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых;

По инвалидности — для тех, у кого есть I–III группа инвалидности

Дополнительная выплата за содержание граждан может быть назначена только в том случае, если они не получают других видов поддержки. А именно:

Пенсионные выплаты по возрасту;

Социальные выплаты для лиц, лишенных права на пенсию;

Социальная помощь для лиц с инвалидностью;

Выплаты лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью;

Социальные выплаты на детей (для одиноких родителей).

Если будет право на пенсию и различные виды социальной помощи одновременно, то можно будет выбрать только одну.

Военные пенсионеры начнут получать более высокие надбавки к пенсии с 2027 года в случае пересмотра показателя, от которого они зависят.

Как изменится сумма надбавки к пенсии в 2027 году

Проект закона "О Государственном бюджете", поддержанный Кабинетом министров, предусматривает повышение уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2027 года, поэтому в случае его утверждения парламентом изменится доплата к пенсии, которая привязана к соответствующему показателю.

В законодательстве размер такой доплаты закреплен на уровне 50% от прожиточного минимума. Ожидается, что в 2027 году он повысится с 2 595 грн до 2 878 грн.

Учитывая это, военным пенсионерам начнут начислять надбавку не в размере 1 297 грн, а на уровне 1 439 грн.

Как оформить надбавку к пенсии военным

Для оформления выплаты необходимо подготовить пакет документов и подать его в Пенсионный фонд:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий семейные связи (паспорт/свидетельство о браке и т. п.);

подтверждение совместного проживания по адресу;

документ, подтверждающий факт отсутствия работы/деятельности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре некоторые граждане смогут получить усиленную госгарантию в виде минимальной пенсии в размере 13 000 грн. По данным ПФУ, речь идет об адресной помощи для членов семей военных, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая страну от агрессии РФ.

Также Новини.LIVE писали, сколько необходимо зарабатывать и иметь страхового стажа для получения пенсии в размере 10 000 грн. Узнать ориентировочный размер выплаты можно, зная ключевые показатели по возрасту, стажу и уровню зарплаты. С помощью калькулятора можно получить информацию о том, какой может быть приблизительная сумма.