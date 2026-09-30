Пенсии в Украине: кто получает более 10 тысяч гривен в месяц

Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Почти 1,88 млн украинских пенсионеров ежемесячно получают более 10 тысяч гривен. В то же время большинство получателей имеют значительно меньшие выплаты. Статистика Пенсионного фонда показывает, в каких пределах находятся высокие пенсии и какие категории получателей имеют самые высокие средние суммы. Отдельно видно, насколько редки выплаты свыше 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на На пенсии.

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Сколько украинцев получают более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9 976 619 пенсионеров. Из них почти 1,88 млн человек получали более 10 тысяч гривен в месяц. Это около 18,8% всех пенсионеров.

Наибольшую долю среди получателей высоких пенсий составляет группа с выплатами от 10 001 до 15 000 гривен. К ней относятся 955 823 человека, а средний размер выплаты составляет 12 021,17 гривны.

Еще 487 672 пенсионера получают от 15 001 до 20 000 гривен. В среднем их выплата составляет около 17 208 гривен.

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Пенсию от 20 001 до 25 000 гривен получают 238 387 человек. Еще 168 323 пенсионера получают от 25 001 до 30 000 гривен.

Самая малочисленная группа — люди с выплатами свыше 30 тысяч гривен. Таких пенсионеров 29 530, или около 0,3% от общего числа получателей пенсий.

Какие категории имеют самые высокие средние пенсии

В то же время статистика ПФУ по видам пенсий показывает, что самые высокие средние выплаты приходятся не на обычную пенсию по возрасту.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средняя пенсия по возрасту составляла 6 830,85 гривен. Для пенсий по инвалидности этот показатель составлял 6 530,21 гривны, а в случае потери кормильца — 7 689,16 гривны.

В то же время значительно выше была средняя выплата за выслугу лет — 14 073,78 гривны. Отдельно стоят выплаты по пожизненному содержанию судей: средний размер такой пенсии составлял 114 163,65 гривны.

Эти цифры объясняют, почему средняя пенсия по Украине не отражает сумму, которую получает типичный пенсионер. Высокие выплаты отдельным категориям повышают общий средний показатель.

В то же время важно не отождествлять эти категории со всеми 1,88 млн получателей пенсий свыше 10 тысяч гривен. В открытой статистике ПФУ нет отдельной таблицы, которая бы показывала, сколько именно людей по каждому виду пенсии входят в группу свыше 10 тысяч гривен.

Почему средняя пенсия не означает, что столько получает большинство

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине составляла 7 272 гривны. При этом около двух третей пенсионеров получали менее 7 тысяч гривен в месяц. Более 4,45 млн человек получали выплаты до 5 тысяч гривен.

Самой многочисленной отдельной группой остаются пенсионеры с выплатами от 3 001 до 4 000 гривен — более 2,39 млн человек. Еще более 1,71 млн получали от 4 001 до 5 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько нужно зарабатывать и иметь страхового стажа, чтобы претендовать на пенсию в размере 10 тысяч гривен. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 33 лет стажа. По ориентировочным расчетам, официальный доход для такой выплаты должен составлять около 27 700 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали об изменениях, которые могут коснуться добровольных пенсионных накоплений украинцев. Законопроекты предусматривают новые требования к работе пенсионных фондов, управлению средствами и информированию их участников. Окончательные правила будут зависеть от дальнейшего рассмотрения документов в парламенте.