Учительница в классе. Фото: УНИАН

Украинские учителя имеют право работать по совместительству в двух и более учебных заведениях, в частности в художественных или музыкальных школах. При начислении заработной платы педагогическим работникам в таких ситуациях в 2026 году предусмотрены важные правовые и расчетные нюансы.

Об этом свидетельствуют нормы Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), передают Новини.LIVE.

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Какая работа считается совместительством для педагога

Согласно Кодексу законов о труде, для учителей действует общее правило относительно совместительства — выполнение, помимо основной, другой оплачиваемой работы в рамках трудового договора в свободное от основного время. Такой подход действует как на одном и том же предприятии, так и в других учреждениях, организациях или у физического лица-предпринимателя.

Учителя могут свободно работать по совместительству, но нельзя выполнять работу у двух или более работодателей в одно и то же время.

Важно составить график рабочего времени на всех местах работы таким образом, чтобы не возникало "накладок".

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В частности, в 2026 году не действует прежнее ограничение в "1,5 ставки" и нормативные акты, касающиеся совместительства работников в бюджетной сфере.

"При выполнении работ различной квалификации труд почасовых работников, а также служащих оплачивается по работе высшей квалификации. Труд работников-сдельщиков оплачивается по расценкам, установленным для выполняемой работы", — говорится в кодексе.

Правила оплаты труда педагогов в учебных заведениях и учреждениях образования прописаны в Инструкции о порядке расчета заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования № 102.

Ее применяют в той части, которая не противоречит постановлению № 1078 "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", которое с сентября этого года ввело новую систему расчета должностных окладов в учебных заведениях.

Ключевые нормы тарификации и оплаты труда учителей:

Должностной оклад

С сентября оклады больше не привязаны к Единой тарифной сетке (ЕТС), их рассчитывают исходя из базового показателя в размере 28 885 грн путем умножения на коэффициент должности (в частности, для учителя без категории — 0,48; второй категории — 0,49; первой категории — 0,51; высшей категории — 0,52).

Педагогическая нагрузка

Ставка заработной платы учителя, руководителя школьного кружка, преподавателя музыкальной школы — выплачивается за 18 часов педагогической или преподавательской работы в неделю.

Распределение учебной нагрузки между учителями

Оно осуществляется по согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, наличия кадров и других условий учреждения с соблюдением КЗоТ.

Отсутствие ограничений по основному месту работы

Объем учебной/другой педагогической работы, которую может выполнять педагог по основному месту работы, не может ограничиваться граничными размерами.

Расчет месячной заработной платы

Зарплата учителей, в том числе работающих по совместительству, определяется путем умножения оклада (вместе с повышениями) на фактическую нагрузку за неделю и деления этого произведения на установленную норму часов в неделю (18 часов).

Речь идет о следующей формуле расчета: оклад = (оклад (с надбавками) × фактическое количество часов в неделю)/18 ч.

Выплаты по тарификации

Утвержденная при тарификации зарплата должна выплачиваться ежемесячно независимо от количества недель и рабочих дней в разные месяцы в течение года.

Учитывая это, труд учителя, совмещающего работу в двух и более учебных заведениях, должен оплачиваться исключительно по тарификации.

Она закрепляет объем нагрузки в неделю и предусматривает начисление всех видов педагогической деятельности (в частности, проверку тетрадей, классную работу, заведование кабинетом), а также дополнительные надбавки и доплаты.

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