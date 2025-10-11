Пенсии и доплаты в Украине — кому предусмотрены надбавки до 24 тыс. грн

Пожилые женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине существует целый список категорий пенсионеров, которые имеют право на начисление специальных доплат и надбавок. Известно, кто именно может оформить дополнительные выплаты, кого лишили надбавок и какие необходимы документы при наличии права на одну из спецдоплат.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, пишет профильное издание "На пенсии".

Реклама

Читайте также:

Кто может претендовать на спецдоплаты к пенсиям и размеры

Как отмечает эксперт, согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", ряд граждан имеет право на государственные звания, ордена, медали, награды, денежные доплаты к пенсии от 500 до 24 000 грн.

Среди основных категорий, которые имеют право на специальные доплаты, граждане, отмеченные государством за определенные заслуги. Дополнительная поддержка предусмотрена для:

Героев Украины. Лиц со званием "народный", "почетный", полученным после 1991 года. Выдающихся спортсменов (победителей Олимпийских и Паралимпийских игр). Космонавтов. Матерей, имеющих от пяти детей (отцов в случае смерти матери).

Надбавки к пенсиям привязаны к прожиточному минимуму и составляют 23-40% (от 543 до 944 грн в 2025 году).

Граждане, награжденные орденами или медалями, полученными в СССР, потеряли право на новое оформление доплат. По словам эксперта, если выплата не была оформлена ранее — право теряется полностью.

В частности, в список получателей доплат внесли борцов за независимость Украины в 20 веке — репрессированных и реабилитированных. Им начисляют фиксированную доплату ежемесячно, что значительно превышает другие надбавки.

"Размер пенсии за особые заслуги борцов за независимость Украины в XX веке, начиная с 2024 года, ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется по решению Кабинета Министров Украины и, начиная с 1 марта 2025 года, составляет 5 055,77 грн (4 200*1,0796*1,115)", — пояснил эксперт.

В частности, лишили права на надбавки народных депутатов и депутатов местных советов четырех созывов. Такие категории не имеют права на доплаты, ведь считаются социально защищенными.

При этом следует различать пенсии за особые заслуги перед Украиной и доплаты за особые заслуги перед Родиной, предназначенные для ветеранов войны (предусмотрены 70% прожиточного минимума, в этом году это — 1 652 грн).

Также в стране с 2014 года действуют нормы закона — об особых заслугах перед Родиной по поддержке современных ветеранов войны.

Доплаты предусмотрены для:

героев Украины (орден "Золотая Звезда");

тем, кто имеет ордена Богдана Хмельницкого, За мужество, Княгини Ольги.

Для таких граждан предоставляют надбавки в размере от одной до трех минимальных заработных плат (до 24 000 грн). Их выплачивают, даже если человек еще не получает пенсию.

Какие документы требуют для оформления доплаты

Для того, чтобы оформить доплаты к пенсиям, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением при наличии одной из вышеперечисленных заслуг. Нужно будет предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

удостоверение о награде/звании.

Эксперт отмечает, что доплаты к пенсии за государственные звания, ордена, медали, награды от 500 до 24 000 грн предоставляются отдельно. Они не заменяют основную пенсию.

Ранее мы сообщали, что некоторым категориям граждан предусмотрены повышенные размеры пенсий. В частности, известно, кто может получать не менее 6 тыс. грн в 2025 году.

Еще мы рассказывали, что некоторым украинцам предусмотрена надбавка к пенсионной выплате за проживание в местностях со сложными условиями. Согласно правилам, размер такой выплаты равен 20%.