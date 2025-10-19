Пенсия для УБД — кто может уйти досрочно в октябре 2025 года

Военнослужащий. Фото: УНИАН

Военные со статусом участник боевых действий (УБД) могут получить пенсионное удостоверение досрочно. Однако воспользоваться этим правом могут не все ветераны.

Кто такие УБД

Согласно законодательству, участники боевых действий — это люди, которые выполняли боевые задачи по защите Украины в составе различных подразделений и родов Вооруженных сил, сообщает Пенсионный фонд Украины.

На каких условиях УБД досрочно уходят на пенсию

Часть УБД может идти на пенсию досрочно, если хватает стажа. Например, 55-летним мужчинам УБД, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно иметь 25 лет стажа. Для женщин условия более лояльные: досрочный выход на пенсию возможен в 50 лет при наличии 20 лет стажа и более.

При этом стаж для УБД засчитывают в соотношении 1 к 3, если они служат в зоне боевых действий. То есть один месяц службы идет за три.

Как оформить пенсию досрочно

Чтобы досрочно оформить пенсию, УБД должны предоставить оригиналы:

паспорта и идентификационного кода;

трудовой книжки/документов о прохождении службы;

справку о зарплате за декабрь 2016 года (если в Реестре застрахованных лиц отсутствует такая информация);

удостоверение УБД;

справку о непосредственном участии в боевых действиях;

фото (для пенсионного удостоверения).

Пенсию для УБД считают индивидуально, учитывая годы стажа и размеры взносов, которые платились с зарплаты. Также ветеранам положены доплаты к пенсии:

25% прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность;

40 гривен целевой денежной помощи на проживание;

ежемесячная государственная адресная помощь, если полный размер пенсии меньше, чем 4 958 гривен.

Минимальную пенсию УБД будут платить в размере 4 958 гривен.

