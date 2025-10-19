Видео
Україна
Видео

Досрочная пенсия для УБД — какие условия в октябре

Досрочная пенсия для УБД — какие условия в октябре

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 13:35
обновлено: 11:34
Пенсия для УБД — кто может уйти досрочно в октябре 2025 года
Военнослужащий. Фото: УНИАН

Военные со статусом участник боевых действий (УБД) могут получить пенсионное удостоверение досрочно. Однако воспользоваться этим правом могут не все ветераны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Кто такие УБД

Кто такие УБД

Согласно законодательству, участники боевых действий — это люди, которые выполняли боевые задачи по защите Украины в составе различных подразделений и родов Вооруженных сил, сообщает Пенсионный фонд Украины.

На каких условиях УБД досрочно уходят на пенсию

Часть УБД может идти на пенсию досрочно, если хватает стажа. Например, 55-летним мужчинам УБД, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно иметь 25 лет стажа. Для женщин условия более лояльные: досрочный выход на пенсию возможен в 50 лет при наличии 20 лет стажа и более.

При этом стаж для УБД засчитывают в соотношении 1 к 3, если они служат в зоне боевых действий. То есть один месяц службы идет за три.

Как оформить пенсию досрочно

Чтобы досрочно оформить пенсию, УБД должны предоставить оригиналы:

  • паспорта и идентификационного кода;
  • трудовой книжки/документов о прохождении службы;
  • справку о зарплате за декабрь 2016 года (если в Реестре застрахованных лиц отсутствует такая информация);
  • удостоверение УБД;
  • справку о непосредственном участии в боевых действиях;
  • фото (для пенсионного удостоверения).

Пенсию для УБД считают индивидуально, учитывая годы стажа и размеры взносов, которые платились с зарплаты. Также ветеранам положены доплаты к пенсии:

  • 25% прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность;
  • 40 гривен целевой денежной помощи на проживание;
  • ежемесячная государственная адресная помощь, если полный размер пенсии меньше, чем 4 958 гривен.

Минимальную пенсию УБД будут платить в размере 4 958 гривен.

Ранее мы объясняли, кто из УБД имеет право на дополнительную финансовую поддержку в 2025 году. Узнавайте также, какие льготы гарантированы военным.

выплаты деньги война в Украине УБД пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
