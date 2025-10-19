Пенсия для УБД — кто может уйти досрочно в октябре 2025 года

Досрочная пенсия для УБД — какие условия в октябре
Военные со статусом участник боевых действий (УБД) могут получить пенсионное удостоверение досрочно. Однако воспользоваться этим правом могут не все ветераны.
Кто такие УБД
Согласно законодательству, участники боевых действий — это люди, которые выполняли боевые задачи по защите Украины в составе различных подразделений и родов Вооруженных сил, сообщает Пенсионный фонд Украины.
На каких условиях УБД досрочно уходят на пенсию
Часть УБД может идти на пенсию досрочно, если хватает стажа. Например, 55-летним мужчинам УБД, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно иметь 25 лет стажа. Для женщин условия более лояльные: досрочный выход на пенсию возможен в 50 лет при наличии 20 лет стажа и более.
При этом стаж для УБД засчитывают в соотношении 1 к 3, если они служат в зоне боевых действий. То есть один месяц службы идет за три.
Как оформить пенсию досрочно
Чтобы досрочно оформить пенсию, УБД должны предоставить оригиналы:
- паспорта и идентификационного кода;
- трудовой книжки/документов о прохождении службы;
- справку о зарплате за декабрь 2016 года (если в Реестре застрахованных лиц отсутствует такая информация);
- удостоверение УБД;
- справку о непосредственном участии в боевых действиях;
- фото (для пенсионного удостоверения).
Пенсию для УБД считают индивидуально, учитывая годы стажа и размеры взносов, которые платились с зарплаты. Также ветеранам положены доплаты к пенсии:
- 25% прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность;
- 40 гривен целевой денежной помощи на проживание;
- ежемесячная государственная адресная помощь, если полный размер пенсии меньше, чем 4 958 гривен.
Минимальную пенсию УБД будут платить в размере 4 958 гривен.
