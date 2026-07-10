Зарплаты чиновников вырастут в 2027 году: кому повысили оклад на 4 300 грн

Женщина в офисе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2027 году в Украине некоторым специалистам повысят должностные оклады на 4 300 грн, до 48 000 грн. Речь идет об одном из государственных учреждений, для которого уровень оплаты труда утверждает правительство.

О том, кто начнет получать более высокие выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

У кого вырастут должностные оклады в 2027 году

Правительство обновило схемы должностных окладов для сотрудников государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций". Согласно постановлению № 516 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины" № 5, со следующего года суммы окладов повысятся сразу на несколько тысяч гривен.

Новая схема выплат предусматривает, что больше всего вырастет должностной оклад исполнительного директора. В 2026 году базовая выплата по этой должности составляет 43 700 грн, а с нового года увеличится на 4 300 грн. Также повысится оклад заместителя исполнительного директора, которому сейчас начисляют 34 100 грн. С 2027 года выплата увеличится на 3 370 грн.

Пересмотрели оклад главного бухгалтера, который получает 28 500 грн. Размер выплаты увеличится на 2 820 грн.

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Кроме того, повысили базовые оклады начальникам управлений. Сейчас их оклады находятся в диапазоне от 28 300 до 31 000 грн.

На сразу несколько тысяч увеличатся оклады начальника службы и советника с нынешних 22 700 и 23 000 грн.

Изменятся оклады ведущих аналитиков, экспертов, юрисконсультов, бухгалтеров, специалистов по управлению проектами и программами из регионального представительства, специалистов по публичным закупкам, уполномоченных по антикоррупционной деятельности, инженеров-программистов, консультантов, специалистов по документоведению, которым сейчас выплачивают в пределах 17 700 — 22 700 грн.

Будут пересмотрены оклады аналитиков первой категории, которые сейчас получают 17 000 грн, и аналитиков второй категории, которым выплачивают 11 500 — 13 500 грн. Увеличатся оклады помощников исполнительного директора, специалистов по информационным технологиям, которым сейчас платят 11 000 — 11 400 грн.

В соответствии с постановлением правительства № 516 новые размеры должностных окладов Офиса по привлечению и поддержке инвестиций в 2027 году утверждены на следующем уровне:

оклад исполнительного директора — 48 030 грн;

оклад заместителя исполнительного директора — 37 479 грн;

оклад главного бухгалтера — 31 324 грн;

оклад начальника управления — в пределах 31 104 — 34 071 грн;

оклад начальника службы, советника — в диапазоне 24 949 — 25 279 грн.

Ведущим аналитикам, экспертам, юрисконсультам, бухгалтерам, специалистам по управлению проектами и программами из регионального представительства, специалистам по публичным закупкам, уполномоченным по антикоррупционной деятельности, инженерам-программистам, консультантам и специалистам по документоведению с нового года будут платить в размере от 19 454 до 24 949 грн.

Аналитики первой категории, специалисты по управлению проектами и программами из регионального представительства первой категории, старшие эксперты, юрисконсульты будут получать оклады в размере 18 684 грн.

Аналитики второй категории, экономисты по финансовой работе, менеджеры по персоналу получат оклады в размере 12 639 — 14 838 грн.

Помощники исполнительного директора, специалисты по информационным технологиям, рядовые специалисты будут получать оклады в 2027 году на следующем уровне: 12 090 — 12 530 грн.

Новые должностные оклады. Источник: Кабмин

Другие доплаты для чиновников в Украине

Также президент в июне 2026 года подписал закон о доплатах работникам органов местного самоуправления. Финансовые стимулы будут выплачиваться за более активное участие в программах международной технической помощи и территориального сотрудничества.

Механизм доплат должностным лицам местных советов будет предусматривать начисление за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией вышеуказанных проектов.

Средства на такие расходы будут взяты из бюджетной поддержки и из международной грантовой помощи партнеров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что парламентарии намерены провести реформу оплаты труда с 2027 года. В частности, новый законопроект, ожидающий рассмотрения, будет предусматривать единые подходы в правилах для государственного, частного и общественного секторов. Среди нововведений — грейдовая система, новая структура зарплаты, конфиденциальность оплаты труда.

Также Новини.LIVE сообщали, что Госстат зафиксировал положительную динамику роста средней зарплаты в стране. По итогам мая этот показатель вырос на 1,5%, до 31 000 грн. В частности, в Киеве средний доход вырос до 47 120 грн, а в области — до 32 370 грн.

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