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Главная Финансы Минимальная зарплата в Украине: когда может превысить 11 000 грн

Минимальная зарплата в Украине: когда может превысить 11 000 грн

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:30
Минимальная зарплата: когда обещают повышение до 11 000 грн и пересмотр индексации
Подсчеты в офисе, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов допускает рост минимальной заработной платы в Украине в течение следующих трех лет. В частности, известно, когда следует ожидать установления минимально гарантированного размера оплаты труда в 11 000 грн, а также изменения подхода к индексации.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Минфина.

Как и когда изменится минимальная зарплата в Украине

В бюджетной декларации на 2027–2029 годы содержится прогноз ожидаемого размера минимальной заработной платы на следующие три года, должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки, прожиточного минимума, а также обновленный механизм индексации зарплаты.

Речь идет о документе среднесрочного планирования с ключевыми ориентировочными прогнозными данными госбюджета на предстоящий трехлетний период. Документ служит основой для формирования проекта бюджета на следующий год и для прогнозов смет местного уровня.

Минфин предложил заложить новые уровни минимальной заработной платы. В частности, ведомство прогнозирует ежегодный рост соответствующего показателя. Если сейчас он находится на уровне 8 647 грн, то через три года ожидается повышение до 11 114 грн.

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Ежегодно прогнозируется следующая динамика минимальной зарплаты в Украине:

  • январь 2027 года — 9 546 грн;
  • январь 2028 года — 10 377 грн;
  • январь 2029 года — 11 114 грн.

С учетом этого, в следующем году повышение зарплаты составит 10,4%, в 2028 году — 8,7%, в 2029 году — 7,1%.

Для работников бюджетной сферы предлагаются следующие размеры оклада по первому тарифному разряду ЕТС:

  • с января 2027 года — 3 819 грн;
  • с января 2028 года — 4 151 грн;
  • с января 2029 года — 4 446 грн.

В то же время даже после повышения тарифная ставка останется значительно ниже минимальной зарплаты. В связи с этим для значительной части работников бюджетного сектора и в дальнейшем будет применяться механизм доплат до необходимого минимального уровня.

Изменения в индексации зарплат украинцев

Также Минфин предложил на следующие годы новый механизм индексации заработной платы. Ведомство теперь предлагает "обнулять" ее ежегодно, причем это будет происходить в рамках фонда оплаты труда. До этого правительство сводило к нулю индексацию только в последние два года из-за войны.

Для бюджетной сферы индекс потребительских цен для осуществления индексации будет в дальнейшем рассчитываться нарастающим итогом с января соответствующего года, который будет приниматься за 100%.

Фактически речь идет об изменении подхода к индексации:

  • с января ежегодно индекс потребительских цен будет начинать накапливаться с нуля;
  • январь будет стабильно считаться базовым месяцем для всех бюджетников;
  • накопленные индексированные суммы за предыдущие годы не будут переноситься на следующий год;
  • суммы индексации будут зависеть только от уровня инфляции текущего года.

Для работников бюджетной сферы это будет означать существенное сокращение размера индексации по сравнению с ранее действовавшим механизмом, когда индекс потребительских цен мог накапливаться в течение длительного периода.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, когда может предоставляться материальная помощь на оздоровление. Такие выплаты назначаются в случае оформления ежегодного отпуска для работников госорганов и ОМС. Выплачивается такое пособие в размере среднемесячной заработной платы.

Также Новини.LIVE сообщали о том, изменятся ли зарплаты бюджетников в июле 2026 года. Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции за май, от которого зависит возможность индексации. В прошлом месяце доходы бюджетников были индексированы на коэффициент 4,2% или 139 грн.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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